Mundial 2018: FIFA sofre para arranjar patrocinadores

400

Números Os valores do Mundial 2018 Apesar do elevado investimento feito pela Rússia para o Mundial, o valor é quase metade do que o Brasil gastou para receber o Mundial de 2014.

5.000

milhões de euros

É quanto a FIFA deve facturar no ciclo de quatro anos associados ao Mundial 2018.

9.190

milhões de euros

Foi quanto as autoridades russas investiram na organização do Mundial.

19

patrocinadores

A FIFA pretendia alcançar os 34 patrocinadores, mas apenas conseguiu atingir os 19.

194,2

milhões de euros

É o valor da marca Mundial de Futebol, segundo dados publicados pela revista Forbes.

Os escândalos de corrupção que levaram à demissão do presidente da FIFA, o suíço Joseph Blatter, em 2015, deixaram marcas profundas na imagem da organização máxima do futebol mundial, considera o director executivo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), Daniel Sá, em declarações ao Negócios. "Há mesmo quem diga que foram alguns dos principais patrocinadores da FIFA a impor as demissões de vários dirigentes", acrescenta o responsável.É a perda de receitas estimada devido à ausência dos Estados Unidos e Itália do lote de 32 selecções presentes no Mundial.Há ainda outro factor a pesar na obtenção de patrocínios: a ausência de países como os EUA, que representam quase 30% do mercado publicitário mundial, Itália, Holanda e Chile. "Só a ausência dos EUA e Itália estima-se que reduza as receitas do Mundial em cerca de 400 milhões de euros", sublinha Daniel Sá. A FIFA pretendia alcançar um total de 34 patrocinadores para o evento, mas apenas conseguiu 19.A verdade é que, face ao Mundial de 2014, no Brasil, a FIFA perdeu alguns dos seus tradicionais patrocinadores, incluindo a Sony, a Emirates, a Johnson & Johnson e a Continental, tendo, contudo, captado alguns novos patrocinadores como a russa Gazprom, a Qatar Airways e várias empresas chinesas, casos da Wanda, Vivo, Hisense e Mingniu. O Mundial 2018 representou um investimento da Rússia no valor de 9,19 mil milhões de euros , segundo o orçamento oficial, um valor inferior aos 18.061 milhões de euros gastos pelo Brasil para o Mundial anterior, mas os valores da Rússia não incluem alguns projectos na área dos transportes realizados devido ao evento.Ainda assim, a FIFA deverá facturar mais de cinco mil milhões de euros no ciclo comercial associado ao Mundial na Rússia (2015 a 2018), superando os 4,8 mil milhões de euros que havia estimado.