Mundial 2018: O que dizem as casas de apostas?

O Uruguai, de Luis Suarez e do portista Maxi Pereira, e a Croácia, de Modric e Rakitic, encerram o "top 10" de favoritos, ficando à frente da Colômbia e da anfitriã Rússia.



As selecções com menores chances de vencer o Mundial são Arábia Saudita e Panamá, que são, também, as selecções com menor valor de mercado. O retorno associado a estas selecções é de mil euros por euro apostado.

As casas de apostas coincidem de forma quase unânime sobre quem é favorito a vencer o Mundial: o Brasil. O "escrete" apresenta o valor mais baixo de retorno para os apostadores, que embolsam 4,5 euros por cada euro apostado. Portugal surge como oitavo favorito para erguer o troféu.Logo atrás do Brasil surge a Alemanha, campeã mundial em título, com uma recompensa de cinco euros por cada euro apostado. Seguem-se França, a selecção mais valiosa de acordo com o site Transfermarkt, com um retorno de 5,5 euros , e Espanha, que rende sete euros por cada euro apostado.Como quinto favorito surge a Argentina de Lionel Messi e Paulo Dybala, à frente da Bélgica e de Inglaterra. Portugal, campeão europeu em título, ocupa o oitavo lugar, com um retorno de 25 euros por cada euro apostado.