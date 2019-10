ANA vê com "surpresa e apreensão" algumas medidas de compensação propostas

A ANA Aeroportos de Portugal disse hoje que vê com surpresa e apreensão algumas das medidas propostas para minimizar o impacte ambiental do futuro aeroporto do Montijo, que recebeu decisão favorável, mas condicionada, da Agência do Ambiente.

Em comunicado, a ANA Aeroportos de Portugal recorda que a minuta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vem propor medidas de minimização e compensação dos impactes ambientais identificados no Estudo de Impacte Ambiental do projeto e diz que as vai avaliar detalhadamente.