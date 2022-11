Angola diz adeus a Isabel dos Santos e procura novos acionistas para a Unitel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No mesmo dia em que ser soube que a Interpol tinha emitido um mandado de captura internacional contra Isabel dos Santos, a pedido da Procuradoria-Geral da República de Angola, ficou-se também a saber que o Governo de João Lourenço vai avançar com a privatização da Unitel, a operadora de telecomunicações onde a empresária possuía 25% do capital.



Esta sexta-feira, 18 de novembro, o ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, anunciou que o Governo angolano vai abrir um concurso internacional para encontrar novos acionistas para a Unitel.



Isabel dos Santos possuía 25% do capital da operadora, uma posição idêntica à do general Leopoldino Fragoso do Nascimento (Dino) e ambas arrestadas pelo Estado. Os outros 50% estão na posse da Sonangol.





Em declarações à imprensa, esta sexta-feira, em Oslo (Noruega), citadas pela Angop, o governante disse que esse passo teve por objetivo proteger "ativos estratégicos" para o setor das telecomunicações em Angola.





A medida, segundo Diamantino Azevedo, visa igualmente proteger e assegurar maior estabilidade e eficiência à Unitel, operadora que nasceu de uma parceria entre Isabel dos Santos e a portuguesa PT.





A empresa tem atualmente mais de 12 milhões de clientes e uma quota de mercado de 80%.