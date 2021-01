António Lobão Teles sai da administração da Nos

A 5 de abril do ano passado, quando foi apresentada a proposta para o "board" da Nos no triénio 2019/2021 (depois votada e aprovada a 8 de maio), Isabel dos Santos colocou um homem de maior confiança no conselho de administração.

António Lobão Teles, que tinha estado com Isabel dos Santos na Sonangol – tendo saído da petrolífera depois da exoneração da empresária angolana no final de 2017 –, passou a assumir um cargo de administrador não executivo na operadora. Ao qual agora renuncia.



A Nos informou, em comunicado divulgado esta noite junto da CMVM, que "António Lobão Teles apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração" da operadora liderada por Miguel Almeida.





Recorde-se que, no âmbito da investigação Luanda Leaks, Isabel dos Santos viu a justiça proceder, no ano passado, a arrestos preventivos das suas contas, bem como ao bloqueio dos seus direitos de voto na Nos, Eurobic e Efacec.