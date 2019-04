Miguel Baltazar

Sem surpresas, os atuais elementos da comissão executiva da Nos estão todos incluídos na proposta para o conselho de administração da empres a, que será votada a 8 de maio, e que assumirá a liderança da operadora no triénio 2019/2021.Miguel Almeida, Ana Paula Marques, Manuel Ramalho Eanes, José Pedro Pereira da Costa, Jorge Graça e Luís Moutinho são os elementos atuais da comissão executiva da Nos e continuam na lista proposta para o conselho de administração da Nos, que, na proposta, não avança quem serão os executivos e não executivos, já que essa nomeação formal só acontece depois de eleitos na assembleia geral e depois da primeira reunião do conselho de administração eleito.Também sem surpresas, Jorge Brito Pereira, atual "chairman" da Nos, mantém-se na lista, tal como Cláudia Azevedo, que assumirá a liderança da Sonae este ano, e Ângelo Paupério. Também, pela Sonae, se mantém João Dolores e António Lobo Xavier. António Domingues, que presidiu à Caixa Geral de Depósitos por pouco tempo, e que entrou na Nos em 2017, depois do caso CGD, mantém-se também no conselho de administração. Tal como Joaquim Oliveira, da Olivedesportos.Do lado de Isabel dos Santos, o seu braço direito em Portugal, Mário Leite da Silva, é também nome que se mantém, assim como Catarina Van-Dúnem.Mas nestas representações há uma novidade. Lorena Fernandes, que está na Unitel, sai do conselho de administração da Nos; e entra António Lobão Correia Teles, que esteve com Isabel dos Santos na Sonangol, tendo saído da petrolífera depois da exoneração da empresária angolana no final de 2017. Apesar desta ligação à Unitel, na qual Isabel dos Santos é acionista, Lorena Fernandes era considera, segundo o relatório do governo das sociedades, administradora independente, a única aliás que merecia essa distinção.E esta é das poucas novidades desta lista proposta para o conselho de administração da Nos. A outra é a entrada de Paula Neves Oliveira, ligada à área de recursos humanos, que pelo currículo assumirá uma posição independente.E com quatro mulheres - Ana Paula Marques, Catarina Van-Dúnem, Cláudia Azevedo e Paula Neves Oliveira - a lista cumpre a lei no que respeita à representatividade de géneros. É que o conselho aumenta o número de elementos para 17, pelo que 4 mulheres permite atingir os 20% obrigatórios para o género menos representado.A Sonae e a empresária angolana Isabel dos Santos são os maiores acionistas da Nos. Têm 52,15% através da Zopt, na qual dividem o capital.