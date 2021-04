Banco CTT vai financiar crédito do cartão Universo da Sonae

O Banco CTT vai passar a financiar o crédito associado ao cartão Universo, da Sonae Financial Services, e a gerir a sua exposição ao risco.



Em comunicado enviado esta quinta-feira, as duas empresas revelam que fecharam uma parceria que vigorará nos próximos cinco anos, mas "com foco no longo prazo".



O acordo prevê que o banco CTT seja responsável "pelo financiamento da operação, assumindo o risco de crédito inerente e a sua gestão, reforçando, assim, a sua presença no segmento de crédito ao consumo, diversificando exposições de crédito e linhas de negócio". No âmbito da parceria, o Banco CTT "irá disponibilizar aos seus clientes o Cartão Universo", que tem mais de 850 mil clientes, "em modelo 'co-labelled' a definir".



Citado na nota, Luís Pereira Coutinho, CEO do Banco CTT, sublinha que a parceria "é um passo adicional muito relevante para o Banco CTT reforçar a sua presença no segmento de serviços financeiros, demonstrando as suas competências na gestão de risco de crédito a particulares e permitindo aos seus clientes o acesso a mais um produto diferenciador e competitivo".





Já Luís Reis, CEO da Sonae Financial Services, ressalva que a parceria "capitaliza competências e know-how de parceiros sólidos e credíveis, permitindo garantir o acesso das famílias portuguesas a soluções financeiras e de pagamentos inovadoras, ágeis e competitivas, contribuindo decisivamente para alargar a oferta num mercado em que a Banca assumiu historicamente um papel preponderante".





Esta não é a primeira parceria assinada entre os dois grupos, que detêm em conjunto o marketplace Dott.