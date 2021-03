Sonae Sierra cria Reify com 200 pessoas e brilha em Bogotá, São Paulo ou Rabat

Focada no desenvolvimento de novos projetos, prestação de serviços a terceiros e gestão ativa do portefólio, a Sonae Sierra decidiu criar uma nova marca no lugar da histórica Sierra Development Services.

Herdeira de mais de 30 anos de experiência no mercado internacional e internacional, a nova Reify pretende reforçar a aposta da subsidiária que agrega os centros comerciais do grupo Sonae na oferta de serviços multidisciplinares aos investidores imobiliários.

"Até agora designada como Sierra Development Services, a Reify vai continuar a criar, gerir e materializar projetos inovadores, sustentáveis e inspiradores, em vários setores do imobiliário: planeamento urbano, multiusos, saúde, hotelaria, escritórios, residencial, retalho, residências de estudantes e seniores, educação e transportes", revela a Sonae Sierra, esta segunda-feira, 29 de março, em comunicado.

Com presença local em 13 cidades e 300 projetos desenvolvidos em mais de 30 países, conta com 200 profissionais nas áreas de arquitetura, engenharia, gestão de projeto, "intelligence" e licenciamento para criar, renovar e melhorar projetos, ativos e espaços urbanos.

A Reify tem em curso o desenvolvimento de várias residências de estudantes em Portugal e Espanha e a remodelação de dois edifícios históricos de retalho, Quarree Wandsbek e Mercado, em Hamburgo, na Alemanha.

Entrou recentemente num consórcio para a conceção de um hospital, em Bogotá, na Colômbia, e desenvolveu um "masterplan" em São Paulo, no Brasil, que inclui escritórios, hotéis, residencial e transporte (na foto), e outro em Bucareste, na Roménia, para um milhão de metros quadrados de construção.

Concebeu ainda, por exemplo, a expansão e renovação do projeto Eurovea, em Bratislava, na Eslováquia, com a obra a decorrer, e desenhou projetos multiusos para estações de TGV em Rabat, Marrocos.

Do portefólio internacional destaca-se ainda o CityLife Shopping District, em Milão, Itália, que foi recentemente desenvolvido em parceria com o ateliê Zaha Hadid Architects, e que é um dos maiores e mais importantes projetos de regeneração urbana na Europa.

Em Portugal, a Reify está a desenvolver, entre muitos outros, um projeto icónico multiusos residencial, escritórios e retalho, no centro de Lisboa; o "boutique resort" sustentável Umay, em Melides; um projeto multiusos de escritórios e residencial no Saldanha, Lisboa; um novo edifício de escritórios junto ao Centro Colombo, em Lisboa; uma residência sénior em Grândola; e a renovação do Mercado do Bom Sucesso, no Porto.

"Esta área de negócio é a continuação de mais de 30 anos de trabalho, conhecimento e experiência de projetos para uma grande diversidade de clientes, e que agora evolui para se afirmar como o maior e melhor prestador integrado de serviços profissionais para investidores imobiliários em todas as áreas do ciclo de desenvolvimento de um projeto", enfatiza Jorge Morgadinho, diretor geral da Reify.

"Estamos a transformar as cidades, criando espaços onde as pessoas se sintam confortáveis, acolhidas e seguras. Queremos continuar a fazê-lo em Portugal e em todo o mundo, ambicionamos crescer, tal como temos feito desde sempre, de forma sustentável", sublinha o mesmo gestor.