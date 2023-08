Leia Também Penalização dos devolutos agrava IMI a 10.500 prédios

O Banco de Portugal está desde o início de 2023 em negociações com a Estamo, sociedade estatal que integra a Parpública, com vista à centralização de todos os serviços do regulador bancário num só local em Lisboa, avança esta sexta-feira o Expresso O objetivo é manter a sede e o Museu do Dinheiro na Rua do Comércio, na Baixa pombalina, mas transferir os trabalhadores que hoje estão localizados na Rua Castilho e na Almirante Reis para as novas instalações que vão ser construídas na Avenida de Berna."A partir do início deste ano foram retomadas as negociações entre a Estamo e o Banco de Portugal, tendo em vista determinar as condições para uma possível operação urbanística que possibilite a construção de novas instalações para esta entidade na Avenida de Berna", confirmou a Estamo ao Expresso, acrescentando estarem "em curso um conjunto de diligências que conduzirão a uma decisão final sobre este tema por parte do Banco de Portugal".Os terrenos disponíveis para esta construção, na zona das Avenidas Novas, estiveram ocupados por serviços da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.Já o terreno comprado em 2018 pelo Banco de Portugal por 42 milhões de euros, contíguo à Quinta de Bensaúde, na esquina entre a Avenida Lusíada e a Estrada da Luz, continua sem qualquer obra, encontrando-se o projeto de execução "em alteração", de acordo com a Câmara Municipal de Lisboa.Quanto ao edifício da Almirante Reis, o Banco de Portugal contratou em julho serviços de consultoria para fazer um "diagnóstico estrutural".