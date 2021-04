Via Verde Eletric arranca com carregamentos nas autoestradas em 15 minutos

A Brisa, a IONITY e a Cepsa inauguraram esta quarta-feira a rede de carregamento elétrico Via Verde Electric com os primeiros quatro postos de carregamento ultrarrápido instalados nas áreas de serviço de Almodôvar, na A2, nos sentidos Algarve-Lisboa e Lisboa-Algarve.

Num investimento em parceria de cerca de 10 milhões de euros, o projeto da Via Verde Elétrica prevê a instalação de mais doze postos de carregamento ultrarrápido nas áreas de serviço de Barcelos, na A3, de Estremoz, na A6, ambos em maio, e em Leiria, na A1, em julho.

Até ao verão de 2021, diz a empresa, será possível atravessar Portugal, de norte a sul, sem emissões de carbono com a rede Via Verde Electric, que vai contar com 82 postos de carregamento elétrico em 40 áreas de serviço, com soluções de carga rápida (de 50 kW) e ultrarrápida (de 150 kW a 350 kW).

Os carregamentos rápidos demoram cerca de uma hora enquanto os ultrarrápidos podem chegar aos 7,5 minutos. Em média, dependendo do modelo do automóvel, o carregamento ultrarrápido andará em redor dos 15 minutos. Os carregadores da IONITY utilizam apenas energia renovável fornecida pela Cepsa.

Até a o final do ano, a aliança entre a IONITY e a Cepsa na mobilidade elétrica vai ainda permitir atravessar as fronteiras de Portugal e Espanha num carro elétrico, ao cobrir as principais estradas urbanas portuguesas e espanholas, assim como as ligações rodoviárias ao continente europeu, com postos de carregamento ultrarrápido localizados em pontos estratégicos nos principais corredores peninsulares.

Para uma segunda fase do projeto foram deixadas as estações de serviço urbanas como as de Oeiras, Trofa e Águas Santas.