Bright Pixel lidera ronda de 20 milhões de investimento em empresa britânica

A empresa de capitais de risco da Sonae, a Bright Pixel, liderou uma ronda série B de investimento na britânica Seldon, uma plataforma de operações de "machine learning". O financiamento, no total de 20 milhões de dólares, contou também com a participação dos investidores existentes Albion VC, Cambridge Innovation Capital e Amadeus Capital Partners.A Seldon utilizará o investimento agora angariado no reforço da sua posição como pioneira no mercado "numa abordagem centrada nos dados de inteligência artificial em todos os seus produtos" indica o comunicado enviado às redações.A empresa atingiu uma taxa de crescimento anual de 400% nos seus produtos "open source", em funcionamento desde a sua ronda série A, em novembro de 2020. "A investigação de ponta da Seldon, em colaboração com equipas da Universidade de Cambridge, tem sido fundamental para o desenvolvimento de produtos inovadores e será um foco central da empresa após o aumento de capital, assim como o investimento na expansão e retenção de clientes e no reforço da função de apoio global", explica a comunicação."A Seldon diferencia-se por apresentar uma solução única, capaz de agilizar a utilização de modelos de 'machine learning' em qualquer indústria. Para os seus clientes, isto traduz-se numa maior produtividade e numa maior rapidez na entrega de valor devido aos ganhos de produtividade combinados com capacidades de governance, gestão de risco e compliance. O seu potencial é inestimável", afirma Pedro Carreira, diretor da Bright Pixel."Estamos orgulhosos por integrar a equipa da Seldon, ao lado de outros investidores relevantes, e contribuir para a ajudar a entrar na sua próxima fase de crescimento", conclui."Estamos entusiasmados por trazermos a bordo a Bright Pixel Capital como novo investidor, assim como os nossos parceiros existentes, que acreditam na nossa visão e podem ajudar-nos a tornarmo-nos o parceiro de confiança de MLOps de qualquer organização em todo o mundo", indica, por sua vez, Alex Housley, fundador e CEO da Seldon.