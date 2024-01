Sonae encabeça investimento de 30 milhões na israelita Vicarius

Com meia centena de investimentos diretos, englobando participações em empresas à escala global, em áreas estratégicas de negócio como a cibersegurança, "infrastructure software", tecnologia aplicada ao retalho, "business aplications" e tecnologias emergentes, a Bright Pixel (anterior Sonae IM), que tinha somado meia dúzia de novas companhias no ano passado, entra em 2024 com uma novidade no seu portefólio.

O braço de investimento em capital de risco do grupo Sonae liderou a ronda de investimento Série B de 30 milhões de dólares (27,5 milhões de euros) da startup israelita de cibersegurança Vicarius, criadora da vRx, que é apresentada como "a primeira plataforma de remediação de vulnerabilidades totalmente autónoma", garante a Bright Pixel, esta quarta-feira, 17 de janeiro, em comunicado.

Leia Também Sonae lidera investimento de 11 milhões na austríaca Jentis

Esta ronda de financiamento, chamada de Série B, que ocorre quando a empresa está perto de atingir rentabilidade, mas necessita de capital para fazer face a necessidades de recrutamento ou desenvolvimento, e que contou ainda com a participação dos investidores AllegisCyber Capital, AlleyCorp e Strait Capital, eleva o financiamento total da tecnológica fundada por Michael Assraf, Roi Cohen e Yossi Ze’evi para mais de 56 milhões de dólares (51,4 milhões de euros).

Leia Também Sonae lidera investimento de 18 milhões na israelita Harmonya

"A Vicarius está a revolucionar o mercado de gestão de vulnerabilidades, que deverá crescer para mais de 21 mil milhões de dólares (19,3 mil milhões de euros) até 2028, com soluções de remediação de vulnerabilidades totalmente automatizadas e autónomas, que reduzem proativamente o risco cibernético das empresas", realça a Bright Pixel.

"Aproveitando a tecnologia de inteligência artificial interna, a Vicarius automatiza grande parte do trabalho de identificação, priorização e remediação que assola as equipas de segurança e de TI", assegura.

Leia Também Sonae colidera investimento de 20 milhões na norte-americana Picnic

Fundadores da Vicarius "têm uma capacidade de formação de equipas de elite"

Leia Também Sonae colidera investimento de 35 milhões na francesa Sekoia.io

"Sempre que olhamos para empresas em fase de crescimento, não consideramos apenas a missão e os objetivos dos fundadores, mas também os fatores intangíveis que muitas vezes passam despercebidos na avaliação do potencial de mercado", começa por afirmar Fernando Martins, diretor de investimentos da Bright Pixel.

"Pelas diversas conversas que tivemos com o Michael, o Roi e o Yossi, percebemos de forma clara que têm uma capacidade de formação de equipas de elite. É esta combinação especial de profundo conhecimento técnico com contratação estratégica que torna a Vicarius uma empresa muito atrativa para nós", explica Martins.

Leia Também Bright Pixel lidera ronda de 20 milhões de investimento em empresa britânica

"Estamos imensamente entusiasmados com a parceria com a equipa da Bright Pixel. A sua vasta experiência irá ajudar-nos a levar a nossa empresa ao próximo nível", acredita Michael Assraf, CEO da Vicarius, considerando que a empresa que lidera "está melhor posicionada para assumir a tão necessária tarefa de transformar o mercado de gestão de vulnerabilidades, da avaliação à remediação".

Leia Também Sonae lidera injecção de 5 milhões em Las Vegas para optimizar anúncios na Amazon

"Estamos comprometidos com o crescimento e temos trabalhado arduamente para criar soluções que sejam flexíveis às constantes mudanças do mercado de inteligência artificial, ao mesmo tempo que nos mantemos focados na nossa missão de proteger os clientes contra vulnerabilidades", conclui Assraf.

O financiamento surge após o lançamento do vuln_GPT - a tecnologia Large Language Model (LLM) proprietária da empresa, que escreve "scripts" de deteção e remediação, e que suporta uma era de tecnologia assistida para as equipas de segurança.

Leia Também Sonae lidera injeção de 14 milhões na norte-americana Chord

"A tecnológica tem registado um crescimento recorde de cinco vezes no último ano, impulsionado pela procura dos clientes por uma plataforma única que consolide, personalize e dimensione o processo de remediação de vulnerabilidades", detalha a Bright Pixel, adiantando que, "desde a última ronda de financiamento da empresa, em 2022, a Vicarius aumentou a sua base de clientes para mais de 400 empresas, que incluem organizações globais como a PepsiCo, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Bupa e Equinix, assim como mais de duas dúzias de empresas da Fortune 500".

Financiamento vai acelerar expansão mundial e desenvolver novas capacidades de IA

O capital agora levantado será utilizado "para acelerar a expansão mundial da empresa e apoiar a sua crescente base de clientes em todo o mundo, da América do Norte à Europa".

O financiamento também "impulsionará o desenvolvimento de inteligência artificial da Vicarius e o ritmo de inovação de produtos líderes do setor, ao mesmo tempo que continuará a apoiar as iniciativas comunitárias da empresa, como a vlabs, a divisão de I&D dedicada ao desenvolvimento de ferramentas de segurança gratuitas para a comunidade de cibersegurança; a vsociety, a comunidade para investigadores de segurança e ‘hackers’ que já conta com mais de cinco mil membros; e a vconnect, o painel utilizado por parceiros com uma visibilidade incomparável do ‘pipeline’ comercial, da fase de teste ao fecho".

A Vicarius iniciou a integração de inteligência artificial com geração de "scripts" usando o vuln_GPT, que cria "scripts" de deteção e correção de vulnerabilidades.

"Com o novo financiamento, a empresa continuará a inovar e a integrar ainda mais a inteligência artificial na sua plataforma de produtos, abrangendo eventualmente todos os módulos, incluindo na priorização e automação", afiança a Vicarius, assegurando que "esta mudança ajudará a eliminar o trabalho manual de criação e implementação de políticas para aplicação de ‘patches’, bem como para proteção sem ‘patches’ (quando os ‘patches’ ainda não tiverem sido desenvolvidos ou implementados)".

Com recrutamento ativo em Portugal, "a Vicarius pretende reforçar a sua base de talento com perfis técnicos que ajudarão a tecnológica a consolidar a sua operação nos mercados dos Estados Unidos, América Latina, na região Ásia-Pacífico e Europa, Médio Oriente e África", podendo as vagas serem consultadas em https://www.vicarius.io/careers