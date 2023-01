Sonae lidera injeção de 14 milhões na norte-americana Chord

Apresentando-se como um "investidor de capital de risco líder do grupo Sonae e um proeminente investidor europeu em tecnologia aplicada ao retalho (‘retail tech’), infraestrutura digital, cibersegurança e tecnologias emergentes", a antiga Sonae IM mudou de nome para Bright Pixel Capital e pretende investir centenas de milhões de euros nos próximos anos.



Com cerca de meia centena de investimentos diretos, englobando participações em empresas à escala global, o braço de investimento em capital de risco da Sonae acaba de anunciar que liderou, em conjunto com a Eclipse, a extensão da ronda de investimento Série A no valor de 15 milhões de dólares (13,9 milhões de euros ao câmbio atual) da Chord, uma Platform-as-a-Service (PaaS) aplicada ao comércio moderno.





"Na Bright Pixel Capital, o nosso objetivo é identificar oportunidades que se distinguem e que são capazes de transformar a indústria em setores como o retalho, cibersegurança e infraestruturas digitais", explica Miguel Bagulho, diretor de investimentos da Bright Pixel Capital, em comunicado."A capacidade da Chord de elevar as marcas de comércio com um produto único, apoiada por uma equipa de gestão de referência, foram fatores críticos que nos levaram a selecioná-la como o nosso tão esperado investimento em ‘headless commerce’. Estamos entusiasmados por trabalhar com a Chord num momento em que entra na sua próxima fase de negócio e crescimento para os próximos anos", destaca o mesmo gestor do grupo português.

De acordo com a Bright Pixel Capital, "a tecnologia da Chord combina ‘headless commerce’ - uma abordagem ao ‘e-commerce’ que permite às empresas tornarem-se mais ágeis e flexíveis para testar e experimentar, separando melhor o ‘front-end’ e o ‘back-end’ - e infraestrutura de dados para resolver um problema fundamental no comércio: o acesso à tecnologia mais sofisticada, sem ser necessária uma equipa grande e dispendiosa para a desenvolver e utilizar".



"A infraestrutura integra com o sistema da marca e é pré-configurada e instrumentalizada para a melhor recolha e modelagem de dados por categoria, bem como conhecimento sintetizado", realça.



O financiamento agora captado pela Chord será utilizado para a expansão das capacidades de processamento de dados do produto da empresa e na disponibilização do produto a todas as marcas, sinaliza a companhia com sede em Nova Iorque.



"Uma das muitas etapas para alcançar estes objetivos inclui o lançamento de uma infraestrutura de dados baseada em ‘machine learning’, que permite que as marcas tomem decisões críticas com base na compreensão de como as principais métricas do cliente mudarão ao longo do tempo", sinaliza.



A ronda de investimento contou também com a participação dos novos investidores GC1 Ventures, TechNexus Venture Collaborative e Anti Fund VC, que se juntaram aos investidores existentes Imaginary Ventures, Foundation Capital e White Star Capital.



"A próxima geração de marcas e startups merece uma tecnologia poderosa e de nível empresarial que possa ser gerida por uma equipa reduzida e focada", afirma Bryan Mahoney, CEO e cofundador da Chord.



"As marcas precisam de acesso fácil a dados precisos e a funcionalidades-chave exigidos pelo comércio moderno, sem as despesas e dificuldades operacionais para alcançá-los. Estamos a dar-lhes a liberdade e a capacidade de trabalharem nas suas empresas - construindo, crescendo e aperfeiçoando-as – sem se preocuparem com a componente técnica", afiança Mahoney.