Sonae lidera investimento de 11 milhões na austríaca Jentis

A antiga Sonae IM, atual Bright Pixel, braço de investimento em capital de risco do grupo Sonae, continua a explorar novas oportunidades de expansão do seu potefólio ativo, que já inclui mais de 40 empresas de todo o mundo, tendo desde o início deste ano investido um total de 33,5 milhões de euros, expandindo a sua carteira com meia dúzia de novas empresas.

A pouco mais de um mês do final do ano, eis que a Bright Pixel anuncia mais uma grande investida: liderou a ronda de investimento Série A de 11 milhões de euros da austríaca Jentis, que se apresenta como "líder em tecnologia de rastreamento web de última geração".

"Capacitando as empresas a possuir e a controlar a captura de dados da web independentemente de terceiros, a tecnologia inovadora da Jentis permite uma precisão de dados radicalmente melhorada para os ‘insights’ de negócios e em conformidade com as políticas de privacidade em todo o mundo", explica a Bright Pixel, esta terça-feira, 28 de novembro, em comunicado.

De acordo com a líder desta ronda de investimento da Jentis, que contou ainda com a participação da 3TS Capital Partners e do investidor já existente Pragmatech Ventures, "a sua tecnologia proprietária de monitorização no lado do servidor, que transfere a recolha de dados de websites a partir dos navegadores dos utilizadores para uma nuvem segura, foi rapidamente adotada pelos maiores retalhistas de comércio eletrónico, por marcas europeias de confiança nos setores bancário e financeiro, e nas principais editoras digitais nos Estados Unidos e na Europa Central".

A Jentis pretende utilizar o novo investimento para "acelerar o seu crescimento geográfico nos principais mercados europeus e norte-americanos e melhorar o seu esforço de desenvolvimento de produtos, liderando o caminho para realizar a captura universal de dados de todas as fontes de dados digitais – incluindo web, dispositivos móveis e a Internet das Coisas - numa só plataforma".

Fundada em 2020, a Jentis é composta por uma equipa de especialistas em análise de dados e rastreamento da web, liderada pelo CEO Thomas Tauchner.

A empresa abriu escritório na Alemanha em 2022 e foi nomeada Scaleup Austríaca do Ano em Transformação Digital pela Ernst & Young já este ano.

Segundo Leonor de L’Hermite, operating partner da Bright Pixel, "estamos a assistir a um aumento da procura por dados precisos em todos os setores, ao mesmo tempo que a disponibilidade dos mesmos cai vertiginosamente", sendo que "a Jentis desenvolveu uma solução elegante e poderosa para um problema complexo e está posicionada para ser a primeira a alcançar a captura universal de dados no início da cadeia de valor", afiança.

"Estamos entusiasmados por fazer parte da jornada para tornar muito mais fácil para as empresas alcançar um crescimento baseado em dados, respeitando ao mesmo tempo a privacidade dos seus utilizadores", remata Leonor de L’Hermite.

Já Thomas Tauchner, fundador e CEO da Jentis, vê "a captura de dados próprios a ganhar tração rapidamente, embora os profissionais de marketing e os anunciantes tenham dificuldades em aproveitar todo o potencial dos seus negócios", ressalva.

"Desenvolvemos a nossa plataforma para facilitar às empresas a captura de dados de mais alta qualidade na web, ao mesmo tempo em que cumprem as regulamentações de proteção de dados. Com esta ronda de financiamento estamos prontos para acelerar o crescimento e levar a nossa tecnologia a novos mercados em todo o mundo", promete Tauchner.