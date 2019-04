Buffett e 3G escolhem português Miguel Patrício para dar a volta à Kraft Heinz

Miguel Patrício trabalha há vários anos na Anheuser-Busch InBev. Agora vai liderar uma das maiores companhias alimentares do mundo, mas que está em queda desde que foi criada após a fusão entre a Kraft Foods e a Heinz.

A Kraft Heinz vai ter um novo CEO a partir de 1 de julho. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett e a capital de risco brasileira 3G, escolheram Miguel Patrício para liderar a companhia e dar a volta a uma empresa que tem vivido tempos difíceis.

Miguel Patrício é português mas fez toda a sua carreira no estrangeiro. "Nascido em Portugal, Patrício vai juntar-se à empresa depois de uma carreira de sucesso com duas décadas na Anheuser-Busch InBev (AB InBev), onde exerceu cargos de liderança em várias posições, gerando um crescimento orgânico e conseguindo das margens mais elevadas do setor", refere um comunicado da Kraft Heinz.

Na cervejeira brasileira Miguel Patricio foi Global Chief Marketing nos últimos seis anos. Entre 2008 e 2012 o gestor liderou as operações da InBev na Ásia Pacifico, sendo que nos dois anos anteriores foi o presidente da divisão da América do Norte.

Miguel Patrício tem 52 anos mas na imprensa especializada é classificado de veterano, dada a experiência que acumulou em empresas de produtos de grande consumo. Antes de ingressar na InBev esteve na Coca-Cola Company e na Johnson & Johnson e em diferentes geografias: América Latina, New Jersey e Georgia.



Agora, após 20 anos a vender cerveja, o gestor de origem portuguesa vai trabalhar num novo segmento de produtos alimentares, sendo que a Kraft Heinz tem uma gama variada mas com vendas em queda.

Kraft Heinz em queda desde 2015

A Kraft Heinz foi criada em 2015 depois de a H.J. Heinz ter adquirido a Kraft Foods Group em 2015, dando origem à quinta maior companhia de alimentos e bebidas do mundo. Tal como outras empresas do setor, a Kraft Heinz tem sido penalizada pela mudança de hábitos dos consumidores a nível global, com a maior procura por comida saudável.

Em 2017 a companhia que produz o ketchup Heinz tentou dar outro salto de gigante, oferecendo 143 mil milhões de dólares para adquirir a Unilever, mas a companhia europeia recusou este que seria um dos maiores negócios de sempre.

O episódio mais negro da Kraft Heinz aconteceu este ano, quando a empresa anunciou um "write down" de 15,4 mil milhões de dólares para refletir a desvalorização de vários dos seus principais ativos.

As ações afundaram mais de 20% na sessão de 20 de fevereiro, tendo atingido mínimos históricos.

Dias depois, o guru dos mercados Warren Buffett chegou a admitir que o negócio que deu origem à Kraft Heinz foi um erro, declarações que foram lidas como uma critica aos parceiros brasileiros da 3G, que são os responsáveis pela gestão desta empresa.

Agora, a capital de risco brasileira e Warren Buffett tentam dar a volta à Kraft Heinz com uma nova liderança e uma estratégia diferente, deixando de focar-se no corte de custos (que é a especialidade da 3G).



"Um olhar novo para o negócio"

Miguel Patrício é a aposta para tentar inverter a tendência de queda nas vendas de várias das marcas da companhia, que sofrem com a tendência mais generalizada de opção por comida saudável, em detrimento de comida processada.



Miguel Patrício é bem conhecido da 3G, já que a capital de risco brasileira é também das principais acionistas da InBev. A imprensa internacional realça que em vez de cortar custos, a missão do novo CEO passa para relançar muitas das marcas (algumas delas icónicas) e colocar a crescer as vendas de vários produtos,

Em entrevista à Bloomberg, o gestor português diz que vai "levar um olhar novo para o negócio", admitindo que esta é uma "grande oportunidade".

Patrício não esconde a missão difícil que tem pela frente. "Tenho quase que ser um envagelista na empresa. A primeira preocupação de um CEO têm que ser as pessoas", disse à Bloomberg.

O "chairman" da Kraft Heinz, Alex Behring, diz que "o Miguel é um líder de negócios com provas dadas na construção de marcas de consumo icónicas em todo o globo, conseguindo um aumento nas receitas através do foco no marketing de privilegiar o consumidor, a inovação e o desenvolvimento das pessoas".