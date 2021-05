CaixaBank/BPI: Regras da Anacom para futura concessão do serviço postal são “uma completa surpresa”

Leia Também Anacom decide: futuro prestador do serviço postal vai ter mesmo nível de exigência que os CTT

O anúncio feito pela Anacom sobre a manutenção dos critérios de qualidade do serviços postal universal é visto pelo CaixaBank/BPI como "uma completa surpresa". No comentário é recordada a criação de um grupo de trabalho "criado pelo Governo" e onde a Anacom é "conselheira técnica", grupo esse que "ainda não anunciou uma conclusão sobre o assunto"."Recordamos que este grupo foi criado para analisar as necessidades do serviço postal universal e definir as bases para a designação do futuro fornecedor do serviço postal e qualquer decisão tendo em conta critérios de qualidade para o futuro contrato necessitaria de ser considerada nas conclusões".A opinião do CaixaBank/BPI é a de que manter os mesmos critérios de qualidade e ainda "aumentar as penalizações de incumprimento de 1% para 3% seria altamente prejudicial para a rentabilidade dos CTT".A Anacom, o regulador das comunicações em Portugal, decidiu manter o conjunto de indicadores de qualidade de serviço, que estão em vigor desde 2019, "bem como os objetivos de desempenho que lhes estão associados, mantendo assim o nível de exigência face ao que tem existido para o atual prestador" do serviço universal, os CTT.Além de manter a exigência no cumprimento das metas - que os CTT consideram "impossíveis de cumprir" - a entidade liderada por Cadete de Matos decidiu também aumentar a penalização, por via de uma compensação aos consumidores, caso os critérios de qualidade não sejam cumpridos. Desta forma, a penalização agrava-se dos 1 para um valor máximo de 3%.O regulador justificou esta "fixação de uma dedução mais elevada por incumprimento dos objetivos de desempenho" com o objetivo de "definir um mecanismo de compensação mais dissuasor do incumprimento dos objetivos de desempenho, sem prejuízo da aplicação de outros mecanismos sancionatórios previstos no quadro legal".Os CTT têm pedido a redução dos critérios de qualidade como condição para se apresentar ao concurso que vai definir o próximo prestador do serviço postal universal, assim que o contrato que a empresa tem com o Estado terminar, no final de 2021. Este contrato deveria ter terminado em dezembro de 2020, mas foi prorrogado por mais um ano, devido à situação pandémica.Após o anúncio da Anacom, os CTT afirmaram que veem "com muita estranheza" que o regulador "tenha feito sair estas decisões em plena fase de conclusão do relatório do Grupo de Trabalho formado pelo Governo para proceder à análise da evolução do serviço postal universal e da lei postal".veem com muita estranheza que a Anacom tenha feito sair estas decisões em plena fase de conclusão do relatório do Grupo de Trabalho formado pelo Governo para proceder à análise da evolução do serviço postal universal e da lei postal".Ao Negócios, fonte oficial dos Correios disse aguardar "com muito interesse a reação do Governo a tão desconcertante desenvolvimento".