Banco de Fomento vem explicar apoios à Pluris

Leia Também Empresa de Mário Ferreira recebe 52% dos apoios à recapitalização estratégica

O Banco de Fomento veio a público dar explicações sobre os apoios concedidos, no âmbito da primeira injeção de capital do Fundo de Capitalização, à Pluris, holding do empresário Mário Ferreira. A candidatura ao investimento aprovado para a Pluris Investments, também acionista da Media Capital, "visa exclusivamente o apoio à atividade turística" deste grupo económico, disse à Lusa fonte oficial do Banco Português de Fomento (BPF).Contactada pela Lusa, fonte oficial do BPF explicou que "a candidatura ao investimento aprovado para a Pluris Investments visa exclusivamente o apoio à atividade turística desse grupo" económico.Na sexta-feira, o BPF anunciou que tinha aprovado as candidaturas de 12 empresas, entre as quais a Pluris Invesments, do empresário Mário Ferreira, ao Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de quase 77 milhões de euros. "Trata-se de uma operação de investimento de quase capital cujas condições estão alinhadas com o Quadro Temporário de Auxílios de Estado Covid-19 publicado pela Comissão Europeia, na sua versão atualizada em 18 de novembro de 2021", prosseguiu a mesma fonte, em resposta por escrito. A operação "de investimento foi qualificada como estratégica em resultado da aplicação dos critérios de avaliação previstos no Programa de Recapitalização Estratégica lançado pelo Fundo de Capitalização e Resiliência", concluiu o BPF.

O esclarecimento surgiu depois de o Público ter noticiado que a instituição financeira vai capitalizar 12 empresas de “interesse nacional”, incluindo a de Mário Ferreira. O valor da primeira parcela de capitalização do fundo é de 76,7 milhões de euros.





A Pluris Investments, que detém 35,38% da Media Capital, dona da TVI, tem negócios em áreas diversificadas como o turismo, nomeadamente a empresa Douro Azul.

O Programa de Recapitalização Estratégica conta com 400 milhões de euros de dotação global, através de fundos do FdCR, tendo por objetivo estimular o crescimento sustentável da economia e colmatar a "delapidação" de capitais próprios durante a crise gerada pela pandemia.