Capital de risco do Estado vende duas startups a estrangeiros

A Watgrid e a Spinach Tours, que integraram o portefólio de Turismo da Portugal Ventures em julho de 2021 e em julho de 2022, respetivamente, acabam de sair do seio da capital de risco estatal, tendo a primeira sido adquirida pela italiana Enartis e a segunda por um grupo internacional que não quer ser identificado – "é confidencial", atirou fonte oficial da Portugal Ventures, em declarações ao Negócios.

"A Portugal Ventures, sociedade de capital de risco do Grupo Banco Português de Fomento, orgulha-se de anunciar o desinvestimento na Spinach Tours e na Watgrid, para dois grupos internacionais das suas áreas de atuação, o turismo e a indústria vinícola", revela, esta quarta-feira, 13 de dezembro, em comunicado.

"Com estas duas saídas, a Portugal Ventures cumpriu o seu papel, enquanto investidor público de capital de risco nas fases mais iniciais dos projetos, entrando no capital social das empresas, partilhando o risco com os fundadores, contribuindo para o crescimento dos seus negócios, valorizando-os e criando condições para que os projetos alcancem as metas que sejam atrativas para que outros operadores ou empresas entrem nos projetos e as conduzam para a consolidação do seu crescimento internacional", começa por afirmar Pedro de Mello Breyner, vogal executivo da Portugal Ventures.

"Os investimentos na Spinach Tours e na Watgrid são excelentes exemplos pela forma como a Portugal Ventures interagiu com as suas equipas, nomeadamente com os CEOs João Paiva Mendes e o Rogério Nogueira, e estamos orgulhosos pelo sucesso e a aquisição por dois grupos internacionais que vão permitir manter os seus negócios, a entrada em novos mercados e potenciar o ‘know how’ das duas equipas. Desejamos à Spinach Tours e à Watgrid os maiores sucessos nesta nova fase", remata Pedro de Mello Breyner.





A Portugal Ventures refere que tem sob gestão 269,1 milhões de euros e 159 empresas no portefólio, tendo desde 2012 já investido 204,6 milhões de euros em 224 novas empresas.





Spinach Tours foi comprada por "um grupo internacional do setor dos operadores turísticos"

Um ano depois de ter entrado para a carteira da Portugal Ventures, a capital de risco estatal anuncia o desinvestimento na Spinach Tours, que é liderada por João Paiva Mendes e foi agora adquirida por "um grupo internacional do setor dos operadores turísticos", que não quis ser identificado.

Para a Portugal Ventures, esta aquisição da Spinach Tours "vai permitir ao grupo internacional a consolidação da sua área de atuação com a utilização do software da Spinach Tours e das suas experiências nos seus produtos", adiantando que o atual produto da Spinach Tours "vai se manter, bem como a estrutura da sua equipa que irá permitir abrir portas para a internacionalização e continuar o desenvolvimento das suas experiências globalmente", acredita.





Já João Paiva Mendes, CEO da Spinach Tours, reconhece que "a entrada da Portugal Ventures no capital da Spinach Tours foi determinante para o crescimento da marca a nível internacional, e para o desenvolvimento da tecnologia e da experiência Spinach", mas que "é com enorme entusiasmo e responsabilidade" que vê "a entrada dos novos acionistas no capital da Spinach", acreditando que é "a melhor empresa para exponenciar" a sua marca "e do melhor que se faz em Portugal ao nível de experiências turísticas".

"A saída precoce do capital por parte da Portugal Ventures enche-nos de orgulho e vem reforçar a posição de Portugal como país de referência tecnológica a nível mundial. A Portugal Ventures cumpriu assim a rápida aceleração de uma startup portuguesa para o mundo num setor onde poucas empresas conseguem ter verdadeira dimensão global. O nosso sincero obrigado", remata João Paiva Mendes.





Nova dona italiana vai levar a tecnologia da Watgrid a mais adegas em todo o mundo





Por sua vez, a Watgrid, que integrou o portefólio da Portugal Ventures através da iniciativa "Operação Follow-ons" para mitigação do covid-19, no verão de 2021, celebra a sua aquisição pela Enartis, uma multinacional italiana do Esseco Group, que opera no setor das bebidas alcoólicas, que está presente em mais de 50 países.

"Com esta operação a Watgrid ganha acesso à vasta experiência e alcance global da Enartis, a qual irá beneficiar da tecnologia inovadora da Watgrid, solidificando ainda mais a sua posição de liderança na oferta de soluções que aumentam a qualidade e a eficiência dos processos de produção das adegas", considera a Portugal Ventures.





"A parceria com a Portugal Ventures foi estratégica para o crescimento e desenvolvimento da Watgrid, o que nos permitiu expandir as nossas operações e desenvolver novos produtos. A aquisição pela Enartis irá permitir oferecer a tecnologia inovadora Winegrid [marca da Watgrid] a mais adegas em todo o mundo, e reforçar o nosso portfólio de soluções com a experiência e o ‘know how’ da Enartis", afiança Rogério Nogueira, CEO da Watgrid.