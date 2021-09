Estatal Portugal Ventures entra no “Tinder do talento” e num hotel de sono

A Taikai, a Reckonai, a Watgrid e a Sleep & Nature são as quatro novas empresas que acabam de entrar no portefólio da Portugal Ventures, revela a capital de risco estatal, esta quarta-feira, 22 de setembro, num comunicado enviado às redações em que também dá conta da saída do capital - os chamados "exits" - da Zaask e do Mercadão, que foram vendidos à Worten e à Glovo, respetivamente.

Estes quatro novos investimentos "totalizam dois milhões de euros investidos" e juntam-se aos 43 anunciados pela Portugal Ventures em abril passado, com a sociedade pública a adiantar que, desde o início deste ano, "já investiu 8,6 milhões de euros em 47 novas startups".

A Portugal Ventures descreve a Taikai como "um ‘marketplace’ de talento para ligar criadores e empresas através do ‘crowdsourcing’ de soluções para os seus desafios, utilizando como uma ferramenta para testar e validar novas ideias, produtos e talento globalmente".

A Taikai apelida-se de "o Tinder para a inovação e busca de talento".

Este investimento resulta da iniciativa "Operação Follow-ons", anunciada em maio do ano passado. De referir que, ainda há cerca de duas semanas, a Taikai levantou uma ronda de dois milhões de euros.

Foi também em resultado da "Operação Follow-ons" que a Portugal Ventures acaba de entrar no capital da Recknoai e da Watgrid.

A Reckonai desenvolve soluções de automatização e digitalização do processo de compra no setor do retalho "com recurso a Inteligência Artificial e ‘Computer Vision’, permitindo aos retalhistas e outras áreas criarem novos modelos de negócio, beneficiando das novas tendências de compra e logística e respondendo à necessidade crescente por parte dos clientes em ter experiências de compra simplificadas e convenientes", garante a Portugal Ventures.

A solução da Reckonai, afiança ainda a mesma capital de risco estatal, "permite uma experiência completa de compra e pagamento ‘grab and go’.

Já a Watgrid é uma empresa "focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para a digitalização de processos em indústrias relacionadas com líquidos".

Através da marca Winegrid especializada na indústria vitivinícola, "a empresa tem liderado a transformação digital deste setor ao disponibilizar para o mercado soluções no processo de vinificação e já é usada por alguns dos maiores produtores de vinho em todo o mundo", assegura a Portugal Ventures.

Finalmente, num investimento que resulta da iniciativa "3.ª Edição Call Tourism", anunciada em setembro de 2020, a sociedade pública de capital de risco entrou no capital da Sleep & Nature, que está a desenvolver um hotel de quatro estrelas em Montemor-o-Novo, "cujo objetivo é fomentar o equilíbrio entre a natureza envolvente e importância de transferir esse equilíbrio para o nosso corpo".

Segundo a Portugal Ventures, trata-se do "primeiro projeto em Portugal que alia o turismo e o ‘wellness holístico’" e tem como missão "trabalhar as perturbações do sono, stress e retoma de equilíbrio, num tempo e espaço especialmente pensados para este fim".

"Os novos investimentos que hoje anunciamos estão perfeitamente alinhados com a estratégia da Portugal Ventures, ao investir em soluções resultantes de R&D, tecnológicas e escaláveis, desenvolvidas por equipas coesas e altamente motivadas", enfatiza Rui Ferreira, vice-presidente da Portugal Ventures.

Esta capital de risco estatal, que integra o grupo Banco Português de Fomento, tem "sob gestão 184 milhões de euros e mais de 140 empresas no portefólio".

Sobre os dois desinvestimentos hoje anunciados, João Pereira, diretor da unidade de investimento de digital da Portugal Ventures afirma que "estes eventos de ‘exit’ são o melhor reconhecimento da qualidade e potencial do novo ecossistema empresarial português e dos seus participantes, com destaque aos seus fundadores".