Capital Elements quer comprar empresa que explora hotéis Hilton em Vilamoura

A Capital Elements, empresa que faz parte do grupo britânico Arrow - e, indiretamente, do grupo TDR -, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a intenção de aquisição do controlo exclusivo da Grande Buganvilia, empresa que explora atualmente dois hóteis no Algarve.A informação foi esta terça-feira divulgada pela AdC. "Torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 14 de junho de 2023, a notificação prévia de uma operação de concentração", explica a autoridade, esclarecendo que a operação em causa "consiste na aquisição, pela Capital Elements, da sociedade Grande Buganvilia - Projetos e Atividades Hoteleiras e Imobiliárias Turísticas".A Capital Elements faz parte do grupo Arrow, cujas atividades em Portugal correspondem, essencialmente, à gestão de créditos vencidos e de cobrança duvidosa e investimentos imobiliários - nomeadamente através da Norfin e da White Star, bem como à exploração de empreendimentos de alojamento turísticos nas regiões do Algarve e da Madeira e à exploração de campos de golfe no Algarve e em Lisboa.Já a Grande Bungavilia - que é atualmente detida pela Flitptrel Portugal e que faz parte das atividades da gestora de ativos norte-americana Davidson Kempner em Portugal - atua no setor turístico, explorando atualmente dois hóteis no Algarve: o Hilton Vilamoura -e o Vilamoura Garden.A Autoridade da Concorrência refere ainda que quaisquer operações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o interessado e ser remetidas à AdC "no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do aviso".Ainda em fevereiro deste ano a Capital Elements notificou a Autoridade da Concorrência do "controlo exclusivo da Saviotti – Empreendimentos Turísticos", uma empresa "que integra o grupo Dom Pedro, grupo hoteleiro activo em Portugal, que opera, directa e indiretamente através das suas subsidiárias, no setor turístico, em particular no alojamento turístico e na exploração de campos de golfe". Operação esta que já obteve luz verde da AdC em março.