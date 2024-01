Gigante britânica Arrow entra na intermediação de crédito em Portugal

A gestora britânica de fundos de investimento Arrow, uma das principais investidoras no setor imobiliário em Portugal, tem vindo nos últimos tempos a apostar fortemente no segmento hoteleiro - só no ano passado comprou oito hotéis no nosso país, sobretudo no Algarve, onde está a construir o maior projeto imobiliário nacional, o Vilamoura World, onde já foram investidos 400 milhões de euros e pretende aplicar mais 500 milhões no empreendimento.

Entretanto, o braço português da Arrow decidiu entrar na intermediação de crédito, apresentando a nova aposta como uma diversificação do seu portefólio no nosso país.

"A Arrow Global Portugal, empresa líder na gestão de ativos alternativos verticalmente integrados, especializada em crédito e imobiliário, acaba de lançar a Credit Solutions, intermediário de crédito", revela, esta quinta-feira, 11 de janeiro, em comunicado.





"A Credit Solutions vem complementar a oferta de serviços da Arrow Global Portugal, com o objetivo de oferecer aos clientes uma nova forma de encontrar a melhor solução de financiamento", afirma João Bugalho, CEO da Arrow Global Portugal.





Segundo a Arrow, a nova empresa "permite ao cliente uma comparação e posterior contratação de um crédito, contando para isso com a ajuda de uma equipa especializada, que acompanha o processo de forma personalizada e gratuita", refere.

"Certificada pelo Banco de Portugal, a entidade tem como parceiros os principais bancos e entidades financeiras do mercado português, procurando encontrar as melhores soluções de financiamento, de acordo com as necessidades e expectativas de cada cliente", promete a Arrow Global Portugal.

Integrada num dos maiores grupos europeus de gestão de crédito e imobiliário, "com experiência no mercado português há quase 20 anos", a nova plataforma, afiança, "beneficiará do ‘know how’ e experiência das restantes empresas da Arrow Global em Portugal, especialmente da Whitestar", que é apresentada como "líder na gestão de crédito e imobiliário".





A página oline da Credit Solutions permite, "entre outras coisas, a simulação de crédito à habitação, da taxa de esforço e do salário líquido".

No nosso país, através da Arrow Global Portugal, para além dos investimentos diretos em imobiliário e crédito que tem feito desde 2013, tem participações, por via direta ou indireta, a 100% na Norfin SGOIC e Norfin Serviços (imobiliário), na Whitestar (NPL, também conhecido por crédito malparado), na Restart Capital (reestruturação de empresas), na Details Hotels & Resorts (operações hoteleiras), na Hefesto (titularização de créditos) e, agora, na intermediária de crédito Credit Solutions.

Fundada em 2005, a Arrow Global conta com uma equipa de mais de três mil pessoas e tem cerca de 70 mil milhões de euros de ativos sob gestão.