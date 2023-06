Britânica Arrow fecha compra dos hotéis Dom Pedro com Lisboa de fora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma dezena de dias depois de ter notificado a Autoridade da Concorrência da compra da Grande Buganvilia, que explora o Hilton Vilamoura - Cascatas Golf Resort & Spa e o Vilamoura Garden, o grupo britânica Arrow anunciou, esta sexta-feira, 30 de Junho, que concluiu a aquisição dos principais ativos do grupo Dom Pedro.

"Os ativos, agora na posse de fundos geridos pela Arrow Global, incluem três hotéis de Vilamoura – Dom Pedro Portobelo, Dom Pedro Marina e Dom Pedro Vilamoura, juntamente com cinco campos de golfe emblemáticos de Vilamoura – Old Course, Pinhal, Laguna, Millenium e Victoria. O negócio engloba ainda o Dom Pedro Lagos e dois hotéis na Madeira: o Dom Pedro Machico e o Dom Pedro Garajau", detalha a Arrow, em comunicado.

Leia Também Capital Elements quer comprar empresa que explora hotéis Hilton em Vilamoura

"O hotel Dom Pedro Lisboa, no entanto, não está incluído no negócio e continuará a ser propriedade da Saviotti S.A.", esclarece.

Leia Também Britânico Arrow compra Viriato e salva 113 empregos em Gandra

"O nosso objetivo é continuar a crescer e a contribuir para o desenvolvimento da hotelaria e turismo nacionais, com particular destaque para Vilamoura. Esta aquisição permite-nos alavancar sinergias na região", afirma João Bugalho, CEO da Arrow Global Portugal, sem avançar o valor da transação.

"Adquirida em nome de fundos geridos pela Arrow Global, a compra dos hotéis Dom Pedro aumenta significativamente os ativos imobiliários sob gestão da Arrow e valoriza o potencial robusto que vemos neste destino altamente atrativo", enfatiza, por sua vez, John Calvão, managing principal dos Fundos Arrow Global.

Leia Também Fundo britânico compra a dona dos hotéis Dom Pedro

"Estamos muito satisfeitos que o Sr. Stefano Saviotti, um pioneiro no desenvolvimento de Vilamoura, nos tenha confiado a aquisição da maioria dos ativos da Dom Pedro em Portugal.Estamos empenhados em continuar a trabalhar com uma marca de grande tradição e significado para o país. Ao colocar os ativos Dom Pedro sob nossa gestão, juntamente com a anterior aquisição de Vilamoura World, expressamos a nossa dedicação inabalável em posicionar Vilamoura e Portugal como um destino líder global", remata John Calvão.

Já Stefano Saviotti, presidente do Grupo Dom Pedro, afirma que, "como pioneiro no desenvolvimento turístico da Ilha da Madeira e de Vilamoura", manifesta que está "muito orgulhoso por ter contribuído para o sucesso de ambos os destinos de referência".

"Espero que a Arrow Global continue a melhorar o legado do Grupo Dom Pedro em Vilamoura e na Ilha da Madeira", sinaliza, adiantando que "o Grupo Saviotti passará a centrar a sua atividade na unidade hoteleira Dom Pedro 5* em Lisboa" e nos seus "empreendimentos imobiliários e turísticos em Portugal e no Brasil".

A gestão hoteleira das unidades adquiridas ficará a cargo de Francisco Moser, CEO de Hospitality da Arrow Global Portugal, enquanto Nuno Sepúlveda, ex-director geral do Costa Navarino Golf na Grécia, assume o cargo de CEO de Desporto & Lazer.

"Com a experiência de dois profissionais como o Francisco Moser e o Nuno Sepúlveda, temos a segurança e a confiança necessárias para um grupo que aspira a afirmar-se como um ‘player’ significativo nas áreas da hotelaria, desporto e lazer", considera João Bugalho.

Relativamente aos activos Dom Pedro agora adquiridos, a estratégia da Arrow Global passa pela "melhoria e modernização dos hotéis, bem como dos campos de golfe e correspondentes ‘club houses’".

O objetivo "é atrair mais clientes e diversificar a base geográfica para mercados com maior poder de compra, como é o mercado norte-americano, proporcionando-lhes um destino de excelência para férias, lazer e desporto", conclui a Arrow.