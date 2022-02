Leia Também Carregadores produzidos no Seixal vão fazer mover autocarros elétricos em Zurique

A unidade da Siemens em Corroios, no Seixal, vai produzir a infraestrutura de carregamento para os australianos da Custom Denning. Os carregadores vão viajar deste ponto da Margem Sul do Tejo até à Austrália, para alimentar uma série de autocarros elétricos.A Siemens explica que a companhia australiana escolheu as estações de carregamento de autocarros elétricos e a solução digital de gestão de entreposto da Siemens para a frota Element. De acordo com o comunicado da empresa, estas estações serão "utilizadas no lançamento dos autocarros elétricos deste fabricante e estarão disponíveis para futuras encomendas dos seus clientes."Segundo a Autoridade Governamental Australiana para as Alterações Climáticas, as emissões de gases de efeito de estufa dos transportes da Austrália têm vindo a aumentar todos os anos desde 1990 - com exceção para 2020, em que devido ao confinamento trazido pela pandemia, os números acalmaram. Com um peso de 21%, os veículos pesados e os autocarros representam a segunda maior parcela dessas emissões. Os governos estatais em toda a Austrália estão a encorajar a adoção de transportes com baixas emissões. O Estado de Nova Gales do Sul, por exemplo, pretende converter, até 2030, todos os seus 8.300 autocarros para zero emissões.Nesse sentido, a unidade de carregamento Sicharge UC da Siemens vai integrar a fase de ensaios dos autocarros elétricos com emissões zero da Custom Denning. A empresa construiu quatro protótipos de autocarro elétrico. A ideia é que cada um destes veículos seja entregue a um operador de transportes, juntamente com uma unidade de carregamento. A Siemens indica que a Custom Denning adquiriu "também um stock de unidades de carregamento Sicharge UC100 para oportunidades futuras."Os autocarros elétricos Element serão construídos na fábrica da Custom Denning, localizada em St. Marys, na parte ocidental da cidade de Sidney, na Austrália. Assim que tudo esteja operacional, a fábrica terá capacidade para produzir 550 autocarros elétricos por ano, que estarão destinados tanto ao mercado nacional como internacional.Além de carregadores para a Austrália, a empresa anunciou no ano passado que vai produzir 45 unidades de carregamento para autocarros elétricos para a cidade de Zurique, na Suíça.