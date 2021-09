Carregadores produzidos no Seixal vão fazer mover autocarros elétricos em Zurique

Leia Também Repsol estreia-se nos postos de carregamento ultrarrápidos em Portugal

A fábrica da Siemens em Corroios, no concelho do Seixal, vai produzir 45 unidades de carregamento para autocarros elétricos. Quando estiverem prontos, estes carregadores vão rumar à cidade de Zurique, na Suíça, para alimentar os autocarros da cidade.Através de comunicado, a Siemens explica que este é um projeto que faz parte de um contrato assinado com a Autoridade de Transportes Públicos de Zurique (VBZ), para o fornecimento, instalação e comissionamento destes equipamentos.A infraestrutura de carregamento vai ser instalada no terminal de autocarros de Hardau, onde serão abastecidos 45 autocarros elétricos. A empresa indica que esta instalação deverá entrar em funcionamento no início do próximo ano.Este projeto está integrado na meta que a cidade suíça estabeleceu para reduzir para zero as emissões diretas de gases com efeito de estufa na área metropolitana da cidade, até 2040. Até 2030, este plano estabelece uma redução de pelo menos 50% dos níveis registados em 1990.Das 45 unidades de carregamento previstas três dezenas vão ter uma capacidade de carregamento de 100 kW e as restantes uma capacidade de 150 kW. Os autocarros elétricos serão carregados principalmente durante a paragem noturna.A cidade de Berna já adjudicou à Siemens outro projeto de infraestruturas de carregamento para autocarros elétricos, neste caso para o fornecimento de unidades de carregamento rápido para três estações terminais, bem como a infraestrutura de carregamento para o terminal de autocarros de Eigerplatz. Também neste projeto os equipamentos vão ser produzidos na fábrica de Corroios.