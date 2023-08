Siemens fornece 175 carregadores elétricos made in Portugal para autoestradas em França

Leia Também Carregadores da Siemens feitos em Portugal vão alimentar autocarros elétricos na Austrália

A Engie Vianeo, através das suas subsidiárias Eengie Solutions e SSEC (uma jointventure com a Certas Energy France), estabeleceu uma parceria com a Siemens Smart Infrastructures para equipar com carregadores de última geração para veículos elétricos 64 estações de serviço localizadas em autoestradas em França.Esta rede inclui um total de 320 carregadores: 251 de 300 kW e 69 de 160 kW. Destes, 175 foram fabricados em Portugal, na unidade de produção que a empresa detém, em Corroios.Cerca de 95% dos carregadores elétricos produzidos até agora pela Siemens em Portugal foram para exportação, tendo como destino países como a Alemanha, França, Itália, Suécia, Espanha, Holanda, Hungria, Roménia, Suíça, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Vietname, Israel, Índia, Brasil, Chile e Colômbia.As novas estações com carregadores Siemens para veículos elétricos em França permitem um carregamento de até 80% em 20 minutos e encontram-se nas redes de autoestradas Société des Autoroutes du Nord et de l'Est France, Autoroutes Paris Rhin-Rhône), Société des Autoroutes Rhône-Alpes e VINCI Autoroutes."O reforço da rede de estações de carregamento em França é fundamental para construir a mobilidade do futuro, na qual a utilização de veículos elétricos será cada vez maior. Também é preciso uma tecnologia segura que garanta a gestão cuidada dos recursos energéticos e um nível muito elevado de disponibilidade das estações de carregamento", afirmou Didier Liautaud, Diretor-Geral da Engie Vianeo France, em comunicado.Em 2022, foram registados em França quase 200.000 novos veículos elétricos, mais 26% do que em 2021. Em maio de 2023, o país ultrapassou o marco das 100 mil estações públicas de carregamento. De acordo com os cálculos da Avère France, serão necessárias entre 330 mil e 480 mil estações de carregamento públicas até 2030.