Cartão Universo acumula prejuízos de 15 milhões

A Sonae Financial Services, constituída em 2014 e que tem a sua actividade centrada no Cartão Universo, acumulou prejuízos de 15,1 milhões de euros até Dezembro passado. A Sonae desvaloriza: “Os resultados estão a evoluir de acordo com o plano de negócios.”