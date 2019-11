9.965.049,41 euros no ano passado. O valor compara com o resultado positivo de 1,569 milhões de euros em 2017. Ou seja, a AdC registou um aumento dos resultados de 535% entre os dois períodos, com o património líquido a situar-se nos 26,09 milhões de euros.

Quanto aos rendimentos da AdC, esta registou um acréscimo de 71% face ao ano anterior. "Os impostos e taxas tiveram um acréscimo de 884% face ao período homólogo", lê-se no relatório. A entidade indica ainda que este aumento "deve-se à contabilização de quatro decisões condenatórias em 2018, cujos rendimentos dessas coimas aplicadas ascenderam a 6.912.675,72 euros".