Caso de coronavírus fecha sede da Parfois em Gondomar

A sede da Parfois, em Rio Tinto (Gondomar), vai fechar para quarentena, depois de ter sido identificado um caso positivo de infeção por coronavírus de um familiar da dona, Manuela Medeiros.

A pessoa infetada encontra-se hospitalizada.

Para já, a empresa vai fechar apenas a sede, onde trabalham cerca de 200 pessoas.





"Atualmente o setor de retalho está a ser afetado por uma situação excecional e de grande dimensão, fora do controlo direto das próprias empresas", explicou fonte oficial da Parfois ao Negócios.

Por esse motivo, "e em total alinhamento com o Departamento de Saúde do Governo de Portugal, queremos esclarecer os recentes acontecimentos na Parfois, e confirmar um caso positivo de coronaVirus num funcionário da empresa, detetado hoje mesmo, dia 9 de Março".

A mesma fonte sublinha que, como medida preventiva e seguindo as recomendações do Departamento de Saúde, "vamos criar uma situação excecional de home-working com as nossas equipas da sede".

"De momento, toda a situação está limitada a um só caso e não existem motivos de alarme a esse respeito. Todos os colaboradores da marca foram devidamente informados e estão a ser levadas a cabo medidas preventivas conforme indicado pelas autoridades relevantes", remata.

O grupo fundado há 25 anos por Manuela Medeiros abriu no passado mês de setembro, em Paris, a sua loja número mil.