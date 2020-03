Parfois fecha lojas em Portugal

A mais internacional das marcas portuguesas, que detém mais de mil lojas espalhadas por 70 países, tem em curso o encerramento de todas as suas unidades de retalho em Portugal.

"No seguimento da situação atual, e porque em primeiro lugar tem que estar a prevenção e proteção dos clientes e colaboradores, numa primeira fase a Parfois fechou todas as lojas da marca situadas em rua a partir de hoje, 15 de março", anunciou a Parfois, numa nota enviada ao Negócios.

"Encerrar as lojas é para nós um compromisso com a sociedade e com os consumidores, em tempos difíceis e sem precedentes", enfatiza a empresa da empresária Manuela Medeiros.

Seguir-se-á o encerramentos das lojas que detém nos "shoppings".

Fonte oficial da Parfois adiantou ao Negócios que a marca detém, no nosso país, 30 lojas de rua e 76 em centros comerciais.

"Já estamos a estabelecer contacto com centros comerciais e parceiros para, num segundo momento - o mais rápido que nos for possível e em consenso com os parceiros – assegurar o fecho das restantes lojas, nos centros comerciais", promete a Parfois, explicando que se trata de "decisões que não dependem apenas de nós", esperando "conseguir assegurar de forma consensual" o encerramento das suas unidades.

Além de Portugal, a Parfois já fechou as suas operações em Espanha, Itália, França, Polónia, e na Áustria.

De resto, a Parfois manterá a sua loja online em funcionamento, sendo que, face à situação de pandemia que o mundo vive, "as devoluções serão sempre gratuitas e pelo período alargado de 60 dias".

Recorde-se que a sede da Parfois, em Rio Tinto (Gondomar), onde trabalham cerca de 200 pessoas, está fechada para quarentena, depois de ter sido identificado um caso positivo de infeção por coronavírus de um familiar de Manuela Medeiros.