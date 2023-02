Os trabalhadores valorizam modelos de trabalho flexíveis que permitam conciliar a vida profissional e pessoal e criar ambientes de trabalho saudáveis mas, apesar disso, uma "percentagem impressionante" (81%) sente-se em risco de "burnout", perturbação causada pelo stress e por trabalho excessivo.





As conclusões são da consultora Mercer e resultam do "Global Talent Trends 2022-2023 - The Rise of the Relatable Organization", que se baseia nas opiniões de mais de 13 mil executivos, líderes de recursos humanos e trabalhadores de 25 regiões globais, incluindo Portugal, segundo revela esta segunda-feira a Mercer em comunicado.





Apesar de sublinhar que a retenção de talento passa agora mais pela capacidade de as empresas garantirem horários flexíveis, equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, e um ambiente de trabalho saudável, a Mercer sublinha o aumento da percentagem dos que consideram estar em risco de burnout.





"Uma impressionante percentagem de colaboradores (81%) sente estar em risco de burnout durante este ano (em comparação com o número já preocupante de 63% em 2020)", lê-se no comunicado.





"Os colaboradores afirmam que a principal razão para o burnout é o facto de não se sentirem suficientemente recompensados e reconhecidos pelos seus esforços", indica.





Em Portugal, 81% das empresas inquiridas diz que quer melhorar as políticas de benefícios, com 79% a afirmar que disponibilizam algum tipo de apoio à saúde mental dos colaboradores. Contudo, apenas 15% contemplam recursos de gestão de crises após um "evento traumático".





Os benefícios promovidos pelas empresas portuguesas que participaram no inquérito incluem a redefinição de modelos de trabalho (31%) - por exemplo através da definição de horários de trabalho "realistas" – a expansão generalizada da política de benefícios (38%) ou o acesso a cuidados de saúde mental por meios virtuais (27%).





Só 25% das empresas cobre o custo de vida





Com "o aumento da preocupação relativa a uma eventual recessão económica", cresce também a preocupação das empresas nas políticas de benefícios.





A partir deste estudo a Mercer conclui que 38% das empresas estão a investir em benefícios complementares à remuneração "a fim de evitar o aumento dos salários".





Por sua vez, 31% ajustam de forma coordenada a remuneração e os bónus.





"Cerca de 25% das empresas recorrem apenas à atribuição de bónus, pretendendo evitar compromissos a longo prazo, 25% estão a implementar aumentos ajustados ao custo de vida, sendo que 25% apenas procede a ajustes no caso de colaboradores com um salário abaixo da média", conclui a consultora.





Trabalhadores independentes ficam à margem em Portugal





Em Portugal, "69% das empresas inquiridas afirmam garantir aos seus colaboradores um salário condigno que lhes permita fazer face ao aumento da inflação".





Contudo, os dados para Portugal indicam "que 50% não contemplam a segurança dos chamados ‘gig workers’ (colaboradores em regime temporário por projeto e/ou objetivos). Ainda assim, o estudo revela que 83% mantêm um padrão mínimo de cuidados de saúde para todos os colaboradores".





O comunicado refere que "em Portugal, a demissão silenciosa ("quiet quitting") e a demissão voluntária (voluntary resignation) constituem tendências crescentes".

.