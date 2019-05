Chinesa Cofco instala-se em Matosinhos e contrata 165 pessoas

Instalado na Lionesa, em Matosinhos, o centro de serviços partilhados da Cofco emprega atualmente 80 pessoas, prevendo chegar às 165 no final deste ano e ultrapassar as 400 em 2021.

O centro de serviços partilhados da empresa pública chinesa de “trading” agroindustrial, que é inaugurado esta sexta-feira, no Centro Empresarial da Lionesa, já emprega 80 pessoas, prevê chegar às 165 no final do ano e ultrapassar as 400 em 2021.

Quase seis meses depois da assinatura do acordo de investimento entre a Cofco e a AICEP, na presença de António Costa e de Xi Jinping, no âmbito da visita do presidente da China a Portugal, em dezembro passado, o centro de serviços partilhados da empresa pública chinesa é inaugurado esta sexta-feira, 31 de maio, em Matosinhos.