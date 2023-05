Compra de 18 novas carruagens do Metro do Porto vai ter 26 milhões do POSEUR

Leia Também 75% do dinheiro para a compra de comboios vem de fundos europeus

O Governo decidiu alterar a estrutura de financiamento do investimento na aquisição e manutenção de 18 novas composições de material circulante para o Metro do Porto. Além das verbas já previstas pelo Fundo Ambiental, em 2023 esta compra contará também com quase 26 milhões do POSEUR.A despesa com um montante global de 56,1 milhões de euros tinha já sido autorizada, sendo previsto o financiamento exclusivo por parte do Fundo Ambiental, através de transferências no montante mínimo anual de 3,8 milhões de euros, podendo ocorrer financiamento intercalar."Verificando-se a possibilidade de o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) financiar parte deste investimento, importa rever a respetiva estrutura de financiamento, permitindo reduzir a contribuição financeira do Fundo Ambiental", refere o Governo na resolução do Conselho de Ministros de 11 de maio, publicada esta segunda-feira em Diário da República.A compra de 18 novas carruagens para o Metro do Porto prevê um investimento de 19,2 milhões até 2022, 30,4 milhões em 2023 e 876 mil euros em 2024. O Governo diz agora que os encargos financeiros com a aquisição deste novo material circulante "são financiados em 2023 por verbas do POSEUR, no montante de 25,8 milhões de euros". O valor restante poderá vir do Fundo Ambiental, de empréstimo junto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) ou de receitas da Metro do Porto.No entanto, "as verbas do POSEUR ser reforçadas em função das disponibilidades financeiras do programa, com a correspondente diminuição da contrapartida pública nacional", regere ainda a mesma resolução do Conselho de Ministros.