Obras do metro do Porto derrapam mais de 320 milhões para os 700 milhões até 2025

Com as críticas aos atrasos nas obras do metro do Porto a subirem de tom, o Governo publicou esta quarta-feira uma resolução do Conselho de Ministros que autoriza a reprogramação da despesa relativa aos investimentos da empresa Metro do Porto e autoriza também a realização da despesa decorrente da manutenção do Bus Rapid Transit (BRT) Boavista.Na prática trata-se de uma derrapagem no orçamento na ordem dos 326 milhões de euros em cinco anos, com a fatura quase a duplicar e a passar de 365 milhões para perto dos 700 milhões de euros.Em março deste ano, o Governo autorizou investimentos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na expansão da Rede de Metro do Porto (Casa da Música-Santo Ovídio) e na Linha BRT Boavista - Império, ambos da responsabilidade da Metro do Porto, no valor, respetivamente, de 299 milhões de euros e 66 milhões de euros.No total, seriam 365 milhões de euros, divididos em cinco anos: 6,1 milhões em 2021, 37,3 milhões em 2022, 105,3 milhões de 2023, 98,7 milhões em 2024 e 117,6 milhões em 2025.A reprogramação da despesa agora publicada prevê então uma nova dotação de 568,6 milhões em 2021 e de 123,1 milhões em 2025, com o total a aumentar para quase 700 milhões de euros no mesmo período de tempo. Somam-se ainda mais de sete milhões de euros para uma nova central de produção de hidrogénio verde, a construir de raiz na cidade do Porto.Já no que se refere à Linha BRT Boavista - Império, que inicialmente estava definida entre a Praça do Império e a Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), numa extensão aproximada de 3,8 km, foi prolongada até à Rotunda da Anémona, resultando em 8,15 km de comprimento.Aqui manteve-se menteve-se o valor previsto e aprovado no âmbito do PRR, tendo já a Metro do Porto e a Estrutura de Missão Recuperar Portugal "celebrado o respetivo aditamento ao contrato de financiamento do PRR", refere a resolução do Conselho de Ministros.A resolução publicada esta quarta-feira prevê também a autorização de uma despesa extra de 7,7 milhões de euros com os encargos decorrentes da manutenção do BRT Boavista, a que se soma a montagem de uma central de produção de hidrogénio e a respetiva fonte de energia verde que alimenta o seu funcionamento, além do armazenamento e abastecimento de hidrogénio verde, algo que "não tinha ficado acautelado" em março.