Mota-Engil e Etermar ganham empreitada de 16,5 milhões no Terminal XXI do porto de Sines

O agrupamento da Mota-Engil e Etermar ganhou o concurso para a primeira fase de expansão do Terminal XXI no porto de Sines, informa esta sexta-feira a PSA Sines, concessionária do Terminal de Contentores daquela infraestutura portuária.



Em comunicado, a PSA Sines indica que "adjudicou a primeira fase de expansão (...) ao agrupamento concorrente Mota-Engil, Engenharia e Contrução, S.A. / Etermar - Engenharia e Construção, S.A. na sequência do concurso lançado em agosto passado".



A obra em questão "compreende a construção de mais 204 metros de cais de forma a dotar o terminal de um cais corrido com 1.150 metros até ao final de 2021, representando um investimento privado de 16,5 milhões de euros", detalha.



Na configuração final, o Terminal XXI "apresentará um cais com 1.750 metros a serem construídos de forma faseada".





"O projeto de expansão do Terminal XXI é o resultado do aditamento ao contrato de concessão celebrado entre a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) e a PSA Sines, permitindo agora a realização de novos investimentos referentes à ampliação do cais e modernização do terminal, projetando o aumento da capacidade de movimentação anual de 2,3 para 4,1 milhões de TEU (contentores de 20 pés)", assinala ainda o comunicado.

"Este investimento vem reforçar a capacidade do terminal em receber vários navios megacarriers em simultâneo, aumentando assim a sua oferta operacional ao mesmo tempo que reforça a sua importância para o desenvolvimento económico da região e do país", conclui a PSA Sines.