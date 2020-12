Mota-Engil assina contrato de 425 milhões de dólares no Ruanda

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



A Mota-Engil fechou um contrato de 425 milhões de dólares para a venda de uma participação de 75% na concessionária do aeroporto de Bugesera, no Ruanda. A informação foi divulgada esta quarta-feira, 2 de dezembro, num comunicado enviado à"A Mota-Engil informa sobre a assinatura de contrato de compra e venda da sua participação de 75% na Bugesera Airport Company (BAC), com a Aviation Travel & Logistics Holding Ltd., uma empresa detida pelo Governo do Ruanda", indica a empresa no comunicado.De acordo com a construtora, "após um longo processo de estudos técnicos conducentes ao redimensionamento do novo aeroporto para cumprir com as necessidades do projeto, a Mota-Engil assinou com a BAC um contrato EPC revisto para os trabalhos iniciais do novo aeroporto, no montante de 425 milhões de dólares".Com a revisão do contrato, nota, a Mota-Engil "associa-se à BAC para tornar este projeto uma realidade, começando o Ruanda a tornar-se um hub de transporte aéreo em África".