Construção para renováveis ‘offshore’ na mira da Lisnave

A empresa de reparação naval está a estudar as atividades de construção de unidades flutuantes para as energias renováveis ‘offshore’ e de reciclagem naval responsável com o objetivo de atenuar a volatilidade do seu negócio. Em 2021 teve lucros de 4,6 milhões.

