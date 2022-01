Ações do grupo chinês Shimao disparam 20% com notícias de que poderá vender projetos imobiliários

Leia Também Grupo imobiliário chinês Shimao falha pagamento de mais de 100 milhões de dólares

Leia Também China reforça vigilância ao imobiliário e à tecnologia

A situação no setor imobiliário da China está no centro das atenções. Depois de, na semana passada, a Bloomberg avançar que o grupo imobiliário Shimao tinha falhado um pagamento de mais de 100 milhões de dólares , as dúvidas sobre a sustentabilidade da empresa aumentaram.Já esta segunda-feira, as ações da empresa chegaram a disparar mais de 20% em Hong Kong, à boleia de notícias avançadas na imprensa. De acordo com a publicação REDD, o promotor imobiliário estará a estudar a venda de projetos imobiliários que tem em curso, tanto da área residencial como comercial, a uma companhia rival. A China Vanke será a empresa interessada nesta operação, de acordo com uma fonte não identificada.De acordo com a Bloomberg, nenhuma das partes confirmou a informação avançada pela imprensa chinesa.Esta não foi a única notícia que visou o grupo imobiliário. Este domingo, a publicação Caixin avançou que a empresa já terá recorrido a agentes em Hong Kong para acelerar a venda de alguns ativos devido ao incumprimento no pagamento de um empréstimo.Em reação a estas notícias, as ações da empresa valorizaram significativamente na sessão desta segunda-feira, com a empresa a ver os títulos fechar com ganhos de 19,15%, a cotar nos 5,60 dólares de Hong Kong. Esta onda de subidas fez-se sentir também em Xangai, onde está cotada a subsidiária da empresa, a Shanghai Shimao Co. Os títulos fecharam, assim, com ganhos de 10% neste índice chinês.Até há alguns meses, a empresa era vista como um dos promotores imobiliários mais resilientes da China. No entanto, após o "default" do gigante imobiliário Evergrande ou o Kaisa Group, a empresa tem também revelado algums dificuldades.A S&P Global Ratings já baixou o "rating" da empresa de B+ para B-, antecipando que a situação financeira poderá "deterior-se ainda mais". Nesta nota, a agência antecipa que o risco de "default" em várias empresas do imobiliário chinês poderá escalar no primeiro trimestre deste ano.