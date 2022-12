Conto real de Natal: Salsa, da Sonae, doa roupa apreendida pelo tribunal em 2017

"’O presente que chegou cinco anos atrasado’, o conto de Natal da Salsa Jeans". Eis como a marca do universo Sonae intitula uma polémica iniciada pouco mais de um ano depois de a dona do Continente ter comprado os primeiros 50% da empresa a Filipe Vila Nova.

"Em 2017, a Salsa Jeans doou 25 mil peças de roupa a uma ONG portuguesa, com o intuito de as fazer chegar a famílias carenciadas", começa por contar, em comunicado.

Ora, "pouco tempo depois do donativo", a Salsa foi notificada de que "parte das unidades oferecidas estariam à venda, numa loja ilegal, na zona centro do país", tendo o caso avançado para tribunal, "para que fossem tomadas as devidas diligências, tanto para com a ONG, como para com as peças apreendidas".

O tribunal acabou por sentenciar que "os representantes da ONG responsáveis pelo donativo eram culpados e deu ordem de destruição das peças apreendidas".

Continuando "a acreditar que era possível dar uma nova vida a estas peças", a Salsa "interveio junto das autoridades competentes no sentido de as recuperar e doar novamente", tendo recentemente recebido luz verde para doar as roupas.

"Neste Natal, o presente da Salsa vai, finalmente, ser entregue", enfatiza a marca, anunciando que "a grande maioria das peças serão doadas à Cruz Vermelha, e as restantes a outras instituições locais com as quais a marca colabora regularmente".

"Quando soubemos que podíamos, finalmente, oferecer as roupas que temos guardadas há anos nos nossos armazéns, achámos que fazia todo o sentido partilhar esta história. E quisemos partilhá-la porque acreditamos que o bem vence sempre, vamos sempre a tempo de fazer o que é correto: esta é a nossa mensagem neste Natal", afirma Luis Monroy, diretor de marca da Salsa.

A Salsa, que é desde há três anos integralmente detida pela Sonae, tem dezenas de lojas próprias em Portugal, Espanha, França e no Luxemburgo, assim como, em regime de franchising, em vários outros países, somando ainda presença em centenas de pontos de venda multimarca.

Com uma facturação superior a 200 milhões de euros, a Salsa pertence à Zeitreel, unidade de negócio da Sonae para a moda e que também conta com a Mo, Zippy e Losan.