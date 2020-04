Sonae junta ao seu "armário" a metade da Salsa que lhe faltava

A Sonae Fashion, do grupo Sonae, quer ser dona da totalidade da marca portuguesa Salsa, comunicou a empresa ao mercado. Agora falta o aval da Autoridade da Concorrência.





"A Wonder Investments SGPS comunicou ter exercido o direito contratual de venda à Sonae Fashion de 50% da IVN – Serviços Partilhados, S.A., sociedade que comercializa sob a marca Salsa", lê-se no comunicado que foi publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, esta sexta-feira, 10 de abril.



O valor do negócio não foi revelado.