Costa Silva e o financiamento a Mário Ferreira: "Não podemos hostilizar empresas"

O ministro da Economia defende o financiamento de 40 milhões de euros atribuído pelo Banco de Fomento à Pluris, de Mário Ferreira (que entretanto desistiu da operação). O valor representa mais de metade do total de quase 77 milhões atribuídos a um total de 12 candidaturas ao Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR).Na Comissão de Economia, questionado por Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, o governante afirmou que o Banco de Fomento e o ministério que lidera "não são polícias", nem podem "atuar com base em rumores".Admitindo que a empresa foi investigada em 2014, sublinhou que "não se apurou nada" e acrescentou que o país e o governo não podem "hostilizar as empresas"Sobre o facto de o financiamento ter sido atribuído à holding de Mário Ferreira, e não especificamente à empresa de turismo, Costa Silva afirmou que é necessário "assegurar que os fundos são canalizados para as empresas certas dentro das holdings". "O que me foi dito foi que apesar de ser dado à holding, os fundos seriam canalizados para a empresa de turismo", assegurou.O ministro revelou também que o Tribunal de Contas já deu "parecer favorável para 1.300 milhõeas de euros do Fundo de Capitalização do Plano de Recuperação e Resiliência"."Já foi contactada a estrutura do Recuperar Portugal e está a ser efetuada a transferência das verbas", afirmou."As coisas no setor privado são muito mais rápidas", lamentou.(Em atualização)