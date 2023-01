Custos de construção desaceleram em novembro

Os custos de construção de habitação nova abrandaram em novembro, com o índice a registar um crescimento homólogo de 11,7%, menos 0,6 pontos percentuais do que em outubro (12,3%), segundo o INE.Entre as componentes do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN), o Instituto Nacional de Estatística (INE) destaca a desaceleração do preço dos materiais, cujos custos subiram 15,4% em novembro, quando no mês anterior tinham crescido 17,1%.Entre os materiais que mais influenciaram esta variação estão os produtos cerâmicos, com crescimentos homólogos dos preços de cerca de 60%. O cimento, as madeiras e derivados de madeira, os mármores e produtos de mármore e o consumo de produtos energéticos apresentaram crescimentos homólogos superiores a 20%.Já nos custos com mão-de-obra, a subida de 6,7% em novembro superou a de 5,7% em outubro.A taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,8% em novembro, com o custo dos materiais a diminuir 0,6% e o custo da mão-de-obra a aumentar 3,2%.Segundo o INE, as componentes materiais e mão-de-obra contribuíram com -0,4 pontos percentuais (pp) e 1,2 pp, respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do ICCHN, contra -0,2 pp e 0,2 pp em outubro, pela mesma ordem.