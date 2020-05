Foi esta segunda-feira que a TAP apresentou o plano para retomar parte da operação durante os próximos dois meses. O plano da companhia aérea previa a realização de 27 ligações semanais em junho e 247 em julho. Contudo, a quase totalidade dos voos seria realizada a partir de Lisboa, uma decisão que mereceu críticas por parte do Governo e dos operadores do setor do turismo.Do lado do Governo, as críticas vieram do primeiro-ministro , que afirmou, em declarações à Lusa, que "não tem credibilidade qualquer plano de rotas definido pela TAP, sem a prévia informação sobre a estratégia de reabertura de fronteiras definida pela República Portuguesa". António Costa sublinhou que, neste contexto, vê-se "obrigado a recordar à comissão executiva da TAP os deveres legais de gestão prudente e responsável da companhia".Também as entidades regionais de turismo criticaram a estratégia da companhia aérea. João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirmou que o plano que foi anunciado pela TAP "não serve o Algarve, nem segue o exemplo das congéneres aéreas mundiais, que anunciaram uma retoma mais robusta da operação para a região".E mesmo de Lisboa vieram críticas. "O plano da TAP deve ser profundamente reformulado, de forma a estabelecer ligações diretas a outros aeroportos nacionais, nomeadamente Porto, Faro e Funchal, libertando, assim, a capacidade no aeroporto de Lisboa para tráfego de interesse turístico, em vez de concentrar toda a operação no 'hub' de Lisboa", defendeu Vítor Costa, presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa.