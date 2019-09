Depois de ceder na soja, China reforça compras de carne de porco aos EUA  

As empresas chinesas preparam-se para um aumento das compras de carne de porco aos Estados Unidos, de acordo com fontes próximas, citadas pela Bloomberg. Esta é mais uma cedência que é feita por Pequim, numa altura em que se aproxima mais uma ronda de negociações de alto nível entre Estados Unidos e China.





Embora o volume de importação de carne de porco esteja ainda a ser discutido, empresas exportadoras deste produto como a Smithfield Foods Inc e Tyson Foods já foram contactadas com o objetivo de aferir os preços. As mesmas fontes apontam para que vão ser importadas cerca de 100.000 toneladas de carne.