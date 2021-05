Sonae Indústria aumenta capital em 55 milhões e família Azevedo pode ter superado 90%

Leia Também Famílias vão à bolsa reforçar posição para facilitar saídas

A Sonae Indústria aumentou o capital social em 55.001.546,94 euros, para um valor de 308.321.344,20 euros, indicou esta sexta-feira a empresa, em comunicado enviado à CMVM.A operação anunciada no final de janeiro pode culminar na saída de bolsa da empresa, caso a Efanor, da família Azevedo, consiga alcançar mais de 90% do capital da empresa, meta que não atingiu na OPA lançada no ano passado.O aumento de capital realizou-se através da "emissão de 48.246.971 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal ("novas ações"), com o valor de emissão e preço de subscrição unitário de 1,14 Euros, com reserva de preferência dos acionistas, no exercício dos respetivos direitos legais de preferência".A cotada indica que "no exercício de direitos de subscrição foram objeto de subscrição proporcional 43.622.971 novas ações, representativas de cerca de 90,4% do total de ações a emitir no âmbito da presente Oferta". Assim, ficaram "disponíveis para rateio 4.624.000 novas ações. Os pedidos suplementares de novas ações sujeitos a rateio totalizaram 6.290.859 ações, excedendo cerca de 1,4 vezes a quantidade disponível para o efeito".A Sonae Indústria assinala que "a procura total registada no presente aumento de capital representou cerca de 103,5% do montante da Oferta, correspondente a um encaixe financeiro de cerca de 55.001.546,94 euros"."O processo de rateio entre todos os subscritores que manifestaram interesse em subscrever um número de ações superior àquele a que teriam proporcionalmente direito deu lugar a sucessivas iterações, atribuindo-se ações no respeito da proporção dos seus direitos de preferência na subscrição de novas ações exercidos, com arredondamento por defeito", acrescenta o comunicado.A 17 de maio, segundo o site da empresa, a Efanor detinha 87,32% do capital.