Efacec entra em Itália com contrato superior a 20 milhões

A Efacec anunciou, esta segunda-feira, a entrada no mercado italiano, depois de lhe ter sido adjudicado um contrato de 20 milhões de euros na sequência de um concurso público lançado pelo grupo Enel.





Em comunicado, a empresa portuguesa explica que, entre outros fornecedores, foi escolhida para cobrir o fornecimento de 2.300 células de média tensão (utilizadas para controlar, proteger e isolar redes elétricas), das quais cerca de 300 se encontram equipadas com tecnologia livre de SF6 (não utiliza gases nocivos).





Uma solução que "se destaca pela sua inovação tecnológica e forte contribuição para a neutralidade de carbono", diz a Efacec, indicando estar "em vias de completar a aprovação das células de média tensão, prevista para a primeira metade de 2022".





A entrada no mercado italiano fica marcada assim pela assinatura de um contrato na área de switchgear com a e-distribuzione, uma das maiores empresas de distribuição de energia elétrica em Itália pertencente ao Grupo Enel, descrito como "líder integrado nos mercados globais de energia e energias renováveis e o primeiro operador mundial do sistema de distribuição privado".





"O projeto representa o esforço da Efacec para conceber produtos com menor impacto ambiental, graças à utilização da tecnologia de comutadores livres de SF6 para redes de distribuição de média tensão, contribuindo para tornar as redes de energia mais sustentáveis", sublinha a empresa portuguesa.





Para António Andrade, diretor da área de aparelhagem da Efacec, o contrato reveste-se da "maior importância", não só porque figura como o "primeiro grande projecto" no país, mas também porque "prova o reconhecimento da excelência da Efacec além-fronteiras".





"A Itália é um mercado importante e um mercado onde nos orgulhamos de ter uma presença significativa a partir de agora", realça, citado na mesma nota.A empresa encontra-se em processo de reprivatização, sendo o único candidato a bracarense DST.