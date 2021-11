Efacec entra na Hera espacial

A primeira missão dedicada à defesa planetária na Europa, com lançamento previsto para 2024, conta com a participação da Efacec, que está em processo de reprivatização e que, caso as negociações do Estado com o único candidato firme à compra da empresa sejam concluídas com sucesso, colocará a companhia de Leça do Balio na rota do universo DST.

A missão da Agência Espacial Europeia (ESA) chama-se Hera e é coordenada com a missão DART, da NASA, ambas fazendo parte da missão de cooperação Asteroid Impact Mission (AIM), que tem como destino a cintura de asteroides, localizada numa órbita entre Marte e Júpiter.

"O alvo da missão é um pequeno asteroide que, nesta primeira fase, será impactado pelo DART e numa segunda fase será estudado pelo Hera, sendo a Efacec responsável pelo altímetro LIDAR (Light Detection And Ranging), um instrumento baseado em tecnologia laser capaz de medir distâncias até 20 quilómetros com precisão de 10 centímetros, que irá fazer o levantamento topográfico da cratera criada pelo impacto do DART no asteroide", explica a Efacec, em comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, 26 de novembro.

"Esta é uma grande encomenda para a Efacec, a segunda maior de sempre em mais de 15 anos de atividade na área aeroespacial, apenas ultrapassada pelo monitor de radiação que a empresa está a finalizar para a missão JUICE, e comprova a capacidade da Efacec em liderar projetos de ‘hardware’ de eletrónica de voo e de se posicionar como fornecedor de tier-1, ou seja, trabalhando diretamente com o construtor do satélite – neste caso, a OHB", realça Vasco Granadeiro, diretor na Efacec para a área aeroespacial.

"Este é um projeto que muito nos orgulha e, do ponto de vista tecnológico, vem comprovar a aposta nesta tecnologia LIDAR, que cresceu na Efacec através de dois projetos ESA, o primeiro de 2011. Foi o sucesso nestes dois projetos que permitiu à Efacec obter a confiança da ESA e da OHB para desenvolver o equipamento LIDAR e assim pôr a tecnologia da Efacec a voar nesta missão", enfatiza Nuno Silva, CTO da companhia lidrada por Ângelo Ramalho.

As empresas portuguesas GMV e Synopsis Planet também integram a missão Hera.