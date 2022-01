Efacec escala mais de dois milhões para digitalizar o futuro de média tensão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um consórcio liderado pela Efacec conseguiu a aprovação do cofinanciamento pelo Portugal 2020 para o seu projeto Scale – Scalable Centralized Grid Protection, Automation and Control, que tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma para a subestação de distribuição digital do futuro, que permita o controlo, monitorização e proteção de redes elétricas de média tensão de forma centralizada.

"Esta nova abordagem apresenta uma alternativa disruptiva para o desenvolvimento das subestações digitais, face aos produtos e soluções PAC atualmente aplicados na indústria, possibilitando aquela que será certamente a subestação do futuro", lê-se na ficha técnica do projeto cofinanciado por fundos europeus, num investimento orçado em aproximadamente 2,2 milhões de euros. o qual tem conclusão agendada para o primeiro semestre de 2023.

A solução a desenvolver "consistirá, assim, numa arquitetura inovadora e de alto valor acrescentado através da integração de flexibilidade na rede de distribuição, bem como pela capacidade acrescida na adaptação a novos requisitos funcionais, particularmente relevantes nos contextos dinâmicos de rede do futuro", explica a Efacec, em comunicado.

"Simultaneamente, o projeto possibilitará a integração de aplicações inovadoras centralizadas e inteligentes, permitindo uma maior flexibilidade e adaptação do sistema de proteção e controlo à medida que evoluem as redes inteligentes e a integração das energias renováveis/ DER (‘Distributed Energy Resources’), até agora mais difíceis de realizar", afiança a empresa.

"A Efacec tem vindo a desenvolver e a investir desde 2018 em soluções inovadoras de automação para subestações no mercado internacional, potenciando a evolução do conceito tradicional de proteção e controlo para soluções totalmente digitais das subestações, digitalização do ‘station-bus’ e ‘process-bus’, gestão de ativos e cibersegurança", enfatiza Ana Cristina Aleixo, gestora de projeto da Efacec.

O projeto Scale é liderado pela Efacec e desenvolvido pelo consórcio constituído pela ARMIS, INESC TEC e IT Aveiro, envolvendo ainda a participação da E-REDES (ex-EDP Distribuição), e do INESC-ID.