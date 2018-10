Efacec ganha na Suécia o maior contrato de sempre no negócio de transportes

A Efacec assinou recentemente um contrato com a Trafikverket, a entidade gestora da infra-estrutura ferroviária e rodoviária da Suécia, para o desenvolvimento, certificação e fornecimento de sistemas automáticos de protecção de passagens-de-nível de nova geração.

Trata-se da entrada da área de negócios de transportes da Efacec na Suécia e constitui "o maior contrato de exportação neste segmento" da empresa - avaliado em cerca de cinco milhões de euros anuais. É válido por cinco anos e renovável até 30 anos.

"Este negócio constitui mais um marco para a empresa. Revela a capacidade competitiva da Efacec superar desafios colocados por concursos internacionais exigentes, posicionando-a como uma empresa fortemente vocacionada para a concepção, desenvolvimento e implementação de tecnologias inovadoras, consolidando a sua aposta estratégica em mercados exigentes", enfatiza Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, em comunicado.

O concurso sueco, "um dos mais importantes do segmento de passagens-de-nível da Europa", foi ganho pela Efacec em conjunto com uma empresa local. Uma parceria que "prevê o fornecimento, em média, de um sistema de protecção de passagens-de-nível por semana".

A Efacec irá fornecer à Trafikverket a sua mais recente solução neste domínio, o sistema "XSafe by Efacec", que "representa uma abordagem inovadora no campo dos sistemas críticos de segurança na ferrovia, ao recorrer a plataformas de ‘hardware’ do tipo ‘COTS - Commercial-Of-The-Shelf’, e conta já com ampla utilização na rede ferroviária nacional", garante a empresa que é controlada por uma sociedade da empresária angolana Isabel dos Santos.

Com esta encomenda sueca, que surge na sequência de "outros relevantes sucessos recentemente obtidos na Escandinávia" pela empresa, a Efacec "consolida assim, com uma perspectiva a longo prazo, a sua posição na Escandinávia, passando a ter operações na Dinamarca, Noruega e Suécia".