Efacec investe cinco milhões em nova fábrica para 300 pessoas

A Efacec, empresa controlada pela empresária angolana Isabel dos Santos, está a construir uma nova fábrica na Maia, junto da unidades industrial de mobilidade elétrica, que foi inaugurada há um ano pela sua acionista principal e visitada nesta manhã de quinta-feira, 7 de fevereiro, pelo comissário europeu Carlos Moedas.

A novidade foi anunciada por Mário Leite da Silva, presidente da Efacec e gestor dos negócios de Isabel dos Santos em Portugal, que revelou que a nova unidade fabril dedicar-se-á às áreas da automação de sistemas de energia e que deverá ser inaugurada no próximo verão.

Ao Negócios, o CEO da Efacec, Ângelo Ramalho, adiantou que o investimento nesta nova frente industrial ronda os cinco milhões de euros e que irá ter um efetivo na ordem das 300 pessoas, das quais cerca de 50 corresponderão a novas contratações.

Entretanto, um ano depois da inauguração da sua nova unidade de mobilidade elétrica, a Efacec anunciou que este negócio representa já 6% da faturação da empresa, que atingiu os 431,7 milhões de euros em 2017.

"No espaço de 12 meses, a área de mobilidade elétrica cresceu cerca de 100% em volume de negócios, recrutou mais 100 pessoas [para 210] e triplicou a capacidade de produção de carregadores rápidos e ultrarrápidos para veículos elétricos", enfatizou o grupo que é controlado pela empresária angolana Isabel dos Santos.

A Efacec faturou cerca de 36 milhões de euros nesta área de negócio em 2018, mais do que duplicando as vendas de 17 milhões no ano anterior.