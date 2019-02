Efacec triplica vendas na mobilidade elétrica para 36 milhões

Um ano depois da inauguração da sua nova unidade de mobilidade elétrica, a Efacec anunciou nesta manhã de quinta-feira, 7 de fevereiro, que este negócio representa já 6% da faturação da empresa, que atingiu os 431,7 milhões de euros em 2017.

"No espaço de 12 meses, a área de mobilidade elétrica cresceu cerca de 100% em volume de negócios, recrutou mais 100 pessoas [para 210] e triplicou a capacidade de produção de carregadores rápidos e ultrarrápidos para veículos elétricos", enfatizou o grupo que é controlado pela empresária angolana Isabel dos Santos.

O objetivo da empresa é que esta área de negócio passe a representar 15% "num futuro próximo".

"Atingir um crescimento do volume de negócios de dois a três dígitos anualmente nos próximos anos, chegando perto da barreira dos 100 milhões de euros, é o objetivo desta aposta estratégica", aponta a Efacec, com a Europa e a América a representarem "cerca de 90% do negócio da Efacec na mobilidade elétrica".

A unidade de mobilidade elétrica, que recebeu hoje a visita do comissário europeu Carlos Moedas, faturou 36 milhões de euros no ano passados, contra 17 milhões no ano anterior.

Para Mário Leite da Silva, presidente da Efacec e gestor dos negócios de Isabel dos Santos em Portugal, "os resultados positivos atingidos na área da mobilidade elétrica demonstram que a estratégia delineada em 2015 estava certa. Esta empresa foi capaz de se reorganizar e de se reinventar, inverter um ciclo menos positivo e regressar aos lucros", sublinhou.

Um caminho que, alertou, "não está concluído".